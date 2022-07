Venerdì a Parco Pitagora il duo Panzitta-Paolillo

Continuano gli appuntamenti con gli Incontri Musicali Mediterranei al Museo di Pitagora con il concerto per sassofono e pianoforte del venerdì 8 luglio, alle ore 21.00. Protagonista sarà il duo formato da Daniele Panzitta (sassofono contralto) e Daniele Paolillo (pianoforte). Il concerto prevede un programma vario che spazia dalle celebri colonne sonore di John Williams ai ritmi brasiliani del compositore francese Darius Milhaud per finire con una novità del compositore calabrese Vincenzo Pasceri. Daniele Panzitta si esibisce come sassofonista in numerosi festival musicali italiani ed internazionali tra cui il XVI ed il XVIII World Sacophone Congress. Nel 2017 ha pubblicato per le edizioni “Volontè” un manuale completo per lo studio del sassofono. Daniele Paolillo è un pianista brillante, apprezzato in diverse occasioni dal pubblico crotonese. Vincitore di 18 primi premi in concorsi internazionali e finalista nel 2017 al prestigioso Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano, ha suonato in tutte le principali città italiane e in Germania, Austria, Spagna, Giappone e al prestigioso Miami International Festival. Un appuntamento imperdibile per tutti gli am