Sabato a Parco Pitagora l’evento “Canzoni di un lungo viaggio”

Sabato 17 settembre, alle ore 21, presso il Museo di Pitagora il mezzosoprano Margherita Rotondi e il pianista Vincenzo Cicchelli daranno vita a un evento imperdibile dal titolo “Canzoni di un lungo viaggio”. Il volo intercontinentale percorso dal programma parte da Parigi, con le affascinanti e malinconiche melodie degli chansonniers, fa poi scalo in Sud America, per muoversi lentamente ai ritmi latini di rumba, milonga e tango e atterrare infine a Broadway, con le sue commedie musicali dal carattere brillante, ma non prive di venature sentimentali. Ognuno dei brani proposti è stato inserito in qualche classico del cinema internazionale e l’intera selezione può essere considerata una vera e propria colonna sonora, l’ascolto ideale per un lungo viaggio che ci riporta a noi stessi e alla nostra vita. Verranno eseguite celebri canzoni di Piaf, Velazquez, Gershwin, Bernstein, Lloyd – Webber, Gardel, Weill. I protagonisti si esibiscono insieme all’estero presso la “Fondazione Casa Houck” di Riva San Vitale (Svizzera) e in importanti contesti in Italia, come il Museo del Teatro alla Scala e l’Auditorium dell’Università “Bocconi” di Milano, la Sala delle Muse del Circolo Unione di Bari, il Teatro “S. Mercadante” di Altamura (BA), passando per affascinanti palazzi d’epoca come Palazzo Pesce di Mola di Bari (BA) e Palazzo Vives-Frisari di Bisceglie (BA), fino al “Festival Green Music” di Spello (PG), il “Festival Ad Libitum” di Polignano a Mare (BA), il “Festival Suoni Sacri e dal Pianeta” di Cisternino (BR), la “Notte Bianca” di Minervino Murge (BT), fino a location meno convenzionali come il Duke Jazz Club e l’Arena della Pace di Bari.