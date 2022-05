Respirare il Centro: domani l’itinerario “Villa Berlingieri, Porta Conigliera, Portella Medievale”

Ritorna l’appuntamento con “Respirare il Centro”, iniziativa organizzata dalla Fondazione “Santa Critelli Onlus” e portata avanti con grande successo da Antonio Arcuri e Gianluca Facente, che continuano a spendersi senza sosta per far conoscere parte della storia della città ai tanti ospiti che, gratuitamente, decidono di seguire gli itinerari proposti. Quello di domenica ha come titolo “Villa Berlingieri, Porta Conigliera, Portella Medievale”. Il ritrovo è come sempre alle 9.30 davanti il Bar Italia di Crotone, nelle adiacenze della Basilica Cattedrale. L’evento sarà seguito in diretta sulla pagina “Kroton storia cultura attualità”.