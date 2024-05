Processione all’ospedale, i provvedimenti alla viabilità

Al fine di consentire lo svolgimento della processione e il momento di preghiera presso l’Ospedale Cittadino della Sacra Effige di Maria di Capo Colonna sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 14:00 alle ore 22:00 dell’11 maggio 2024, in Piazza Umberto I, nel largo G. Covelli, in via Regina Margherita dall’incrocio con largo G. Covelli fino all’incrocio con via Cappuccini, in via Cappuccini, in via C. Crea, sul Corso Mazzini da via C. Crea a via S. Carpino, in via S. Carpino, sulla piazza F. Corrado, in via XXV Aprile dalla piazza F. Corrado fino all’incrocio con via V. Veneto, in via Bologna, sul piazzale Ospedale, in via Vittorio Veneto dall’incrocio con via XXV Aprile fino all’incrocio con via Roma e sulla Piazza Pitagora.

Al fine di consentire la solenne Liturgia Pontificale in onore di Maria di Capo Colonna presieduta da S.Ecc.za mons. Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo di Crotone e l’offerta del cero votivo da parte dell’amministrazione Comunale sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– istituire il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 07:00 dell’11 maggio 2024 alle ore 24:00 del 12 maggio 2024, su Corso Vittorio Emanuele, via Raimondi e via Messinetti;

– istituire divieto di transito, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, dei giorni 11 e 12 maggio 2024, su Corso Vittorio Emanuele, via Raimondi e via Messinetti

Al fine di consentire lo svolgimento della Fiera Mariana 2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– istituire il doppio senso di circolazione nel tratto di carreggiata di via Giovanni Paolo II compreso tra le rotatorie di Piazza F. Corrado e Piazza Antonio Caputi direzione Tufolo Farina- dalle ore 14:00 del 14 maggio 2024 fino alle ore 14:00 del 22 maggio 2024

– divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare, dalle ore 14:00 di giorno 14.05.2024 alle ore 02:00 di giorno 20.05.2024, nelle seguenti strade:

• via Giovanni Paolo II lato monte dall’incrocio – rotatoria Piazza Antonio Caputi fino ingresso piazzale “Milone”;

• Piazzale Nettuno;

• via Miscello da Ripe, dall’incrocio con via Arrigo Boito fino alla rotatoria monumento Carlo Turano;

• viale Regina Margherita, dall’incrocio con largo Gaele Covelli fino all’incrocio con via Todaro Raffaele (ex via Verdogne VI traversa);

• via Claudio Crea, dall’incrocio di via Cappuccini fino alla rotatoria monumento Carlo Turano;

• via Louis Braille, dall’incrocio di via Spiaggia delle Forche fino a via C. Crea;

• via Giovanni Scalise, dall’incrocio con via Miscello da Ripe fino a via C. Crea;

• via Francesco Le Rose, dall’incrocio con viale Regina Margherita fino a via Todaro Raffaele (ex via Verdogne VI traversa)