Portfolio Cafè, esposta presso il Bar Lux la mostra “Buen Camino!Il viaggio della vita, passo dopo passo” di Claudia Gaetana Rubino

Sarà inaugurata domani, alle ore 17, e rimarrà esposta fino al 31 luglio, la mostra fotografica “Buen Camino!Il viaggio della vita, passo dopo passo” allestita presso i locali del Bar Lux. La mostra è realizzata da Claudia Gaetana Rubino, socia nonché componente del Direttivo del Gruppo Fotoamatori Crotone, nell’ambito dell’iniziativa Portfolio Cafè.

La mostra di Rubino, racconta il Cammino che da secoli i pellegrini compiono verso Santiago de Compostela, quale metafora della vita e percorso interiore. Attraverso le dodici immagini esposte presso il Bar Lux, viene raccontata la fatica della strada, la solitudine, l’arrivo in Cattedrale ma anche il rimettersi in viaggio verso Finisterre, dove il sole tramonta per lasciare spazio ad un nuovo giorno.

“Ogni cammino è metafora del ‘pellegrinaggio terreno’, ossia la vita stessa – spiega Claudia Rubino – Ecco perché l’intento di questo lavoro non è di tipo documentaristico ma allegorico. I pellegrini procedono tra le asperità e gli ostacoli, affrontando salite improvvise e ripide discese, posando i piedi su sassi, erba, terra, sabbia, asfalto; bagnandosi il viso con la pioggia, superando la grandine, sfidando il sole cocente, pregando e imprecando, seguendo indicazioni chiare o decidendo la direzione da scegliere ad un bivio; in completa solitudine o condividendo il pane con uno sconosciuto, assaporando in consapevolezza il ‘qui e ora’. Anche quando giungono alla meta, non si fermano, ma proseguono e, dalle ceneri di ciò che erano, rinascono come persone nuove”.

“Continua anche per i mesi estivi l’appuntamento della nostra associazione col Portfolio Cafè – è il commento del Presidente del Gruppo Fotoamatori Crotone Domenico Perpiglia – In questo caso è la nostra socia Claudia Rubino che, con le sue immagini, ci conduce per mano a viaggiare lontano, sui passi dei pellegrini che da secoli si mettono in viaggio, a piedi, verso la tomba di San Giacomo Apostolo, percorrendo oltre ottocento chilometri a piedi. Al contempo ci fornisce gli spunti iconici per riflettere sul cammino come percorso interiore e sulla nostra stessa vita, un viaggio che, lungi dall’essere un mero inanellarsi di passi, rappresenta, invece, una crescita costante alla ricerca di un senso superiore”.

Per informazioni visitare il sito www.gruppofotoamatoricrotone.it o scrivere all’indirizzo email gruppofotoamatoricrotone80@gmail.com