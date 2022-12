Per capodanno ritorna a Crotone il “Maverick Rock’n’Roll festival”

A Crotone la notte dell’ultimo dell’anno “raddoppia”.

E si sdoppia nel segno del Rock’n’Roll.

Per festeggiare il nuovo anno, nell’ambito della programmazione degli eventi promossi dall’Amministrazione Comunale per le festività natalizie, torna lo storico “Maverick Rock’n’Roll festival – New Year edition”, ideato e promosso dall’Associazione NAD.

Il 30 e 31 dicembre ospitano il ritorno di una manifestazione che per oltre un decennio ha fatto storia nel panorama musicale non solo crotonese ma regionale e nazionale.

Torna eccezionalmente in una veste nuova ed un periodo dell’anno diverso ma con rinnovato entusiasmo e con nuovi protagonisti per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023.

Si parte il 30 dicembre alle ore 19.00 sul lungomare cittadino con il Don Diego Trio, Antonio Sorgentone quartet (vincitore dell’edizione 2019 di Italia’s got talent) e con la musica di DJ Cannonball.

Il 31 dicembre si festeggia in piazza Pitagora a partire da subito dopo la mezzanotte con Halfchicken, Don Diego Trio, Marco J and The Jauwalker e DJ Cannonball.

Due giorni di grande musica per un festival amato, da molti rimpianto e che ha avuto grande risonanza nel passato e che oggi l’amministrazione propone e rilancia al fine di augurare a tutti i crotonesi un buon 2023!