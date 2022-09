Ritorna domenica la “Passeggiata senza meta” nel Centro Storico di Crotone

Torna la “Passeggiata senza Meta – Seconda parte”, organizzata come sempre dalla fondazione “Santa Critelli Onlus”. Il ritrovo sarà domenica 11 settembre, alle ore 10.00, in Piazza Duomo a Crotone, da dove partirà la visita guidata a cura di Antonio Arcuri e Gianluca Facente per le vie del Centro Storico. L’evento rientra anche nell’iniziativa IT.A.CA, migranti e viaggiatori, giunta ormai alla quattordicesima edizione. La partecipazione è gratuita, mentre l’assicurazione è facoltativa e a carico dei partecipanti.