Nel 60esimo della sua carriera un’estate straordinaria per Gerardo Sacco

Premi, sfilate, incontri, tanti riconoscimenti: quella del suo 60esimo anno di carriera è un’estate straordinaria per il maestro orafo Gerardo Sacco, che già aveva iniziato l’anno in maniera meravigliosa con l’assegnazione del Leone d’Oro alla carriera. “Spero di potermi godere qualche giorno di vacanza nel mesi di novembre – dice – sono in giro per l’Italia e in particolar modo per la nostra splendida Calabria in queste settimane, circondato da un affetto che mi tocca il cuore”.

Un’estate iniziata con l’annuncio, da parte del Comune di Crotone, dell’assegnazione del primo “Pitagora d’oro”, la più alta onorificenza cittadina concessa ad organizzazioni, associazioni, enti o persone che con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, della comunicazione, delle arti, dell’industria, del lavoro o con iniziative di carattere sociale o filantropico abbiano esaltato il prestigio della città di Crotone in Italia e nel mondo, che fino ad ora non è stata assegnata a nessuno. “Il Pitagora d’Oro – commenta l’orafo – chiude il cerchio, ricevere questa onoreficienza qui a Crotone, quella terra musa ispiratrice delle mie opere, non può che regalarmi gioia autentica”.

A Vaccarizzo, invece, si è tenuto 𝗶𝗹 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 C𝗼𝘀𝘁𝘂𝗺𝗲 𝗮𝗿𝗯𝗲̈𝗿𝗲𝘀𝗵𝗲, durante il quale Gerardo Sacco è stato 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿𝗮. Nel corso della quarantesima rassegna, che si è tenuta nella centralissima piazza Pasquale Scura, cuore pulsante del salotto di Vakarici, sono arrivati visitatori da ogni parte della regione e del Paese, che hanno omaggiato l’orafo al quale è stata riservata un’accoglienza pari a pochi. “Devo ringraziare di cuore il primo cittadino Antonio Pomillo – aggiunge Sacco – insieme a lui c’erano dieci sindaci che hanno reso omaggio al lavoro di questi anni. Ringrazio anche i 10 presidenti dei Lion, con in testa l’avvocato Francesco Perri, che mi hanno nominato socio onorario dei 10 club dell’Arberia. Sono fiero e orgoglioso di far parte della cultura e della tradizione del mondo 𝗮𝗿𝗯𝗲̈𝗿𝗲𝘀𝗵𝗲. Ho sempre pensato che se il mio nome oggi è diventato un marchio serio e affermato, è per quella scelta, fatta tanti anni fa, di voler rimanere nella mia terra, che da sempre ha ispirato opere che raccontano con i preziosi la nostra incredibile storia, mantenendo fede all’unicità di un popolo forte e fiero. Ho solo cercato di restituire qualcosa rispetto a quello che ho ricevuto, ma sarà sempre troppo poco”.

E un riconoscimento speciale è arrivato anche dalla città di Santa Sofia d’Epiro, cittadina per la quale l’orafo aveva realizzato e consegnato nel mese di maggio la Chiave della Città. In quell’occasione il sindaco Damiano Atanasio Sisca ha tenuto a sottolineare che “La sua professionalità, la sua gentilezza e la sua umiltà hanno colpito la nostra comunità che lo vuole omaggiare nel migliore dei modi. La realizzazione, dal valore inestimabile, della “Chiave della Cittá” ha posto il sigillo sulla decisione di far diventare Gerardo Sacco nostro concittadino”.

Durante la serata l’artigiano orafo ha voluto chiamare sul palco anche Eliana Godino, autrice del libro “Ritratti del Sud – Storie , Volti, Eccellenze della Calabria”, originaria proprio di Santa Sofia d’Epiro, per la quale nutre un sincero sentimento di stima e gratitudine e che ha fatto da trait d’union tra me e i rappresentanti di questa splendida cittadina.

La serata si è conclusa con una frase che ha suggellato quel momento storico: “Oggi Gerardo Sacco è un Animo d’oro incastonato nella città di Santa Sofia d’Epiro”.

Tra gli eventi più importanti dell’estate c’è stato sicuramente la Varia di Palmi. L’orafo ha realizzato la Tiara che è stata indossata dall’Animella, la bambina eletta dai cittadini e che rappresenta la Madonna nella rappresentazione della Varia, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, un evento riconosciuto ufficialmente patrimonio dell’Unesco. Per l’occasione l’opera è stata “Realizzata a mano in oro, argento, diamanti e zaffiri, la tiara – ha detto il maestro orafo – si arricchisce con 5 agate dai diversi colori, che rievocano le corporazioni. Il monogramma mariano ‘Auspice Maria’ è al centro, significando ‘sotto la protezione di Maria’. Le palme stilizzate sono sia riferimento al nome della città che simboli teologici di regalità, trionfo, pace e martirio”, spiega il maestro, che aggiunge: “E’ stata un’emozione indescrivibile, come quella che riesce a regalare solo la sensazione di un sogno realizzato. Vedere tutta quella gente unita in un’atmosfera incredibile è qualcosa che ti ripaga di tutto. Ho percepito davvero un’energia straordinaria, una luce che ha ispirato due nuove linee: E quindi uscimmo a riveder le stelle e Helios, che hanno la loro genesi anche nella stessa luce che riflette il mare che, ogni giorno, mi accompagna come prima cosa al mattino”.

E sono ancora tanti i conferimenti ricevuti in occasione del suo 60esimo anno di carriera, come quello assegnato dal Comune di Lago come “Eccellenza Calabrese” in una serata evento

alla quale hanno partecipato anche Pino e Celestino Posterano, amici e chef stellati di Vancouver, figli di questo incantevole borgo. Di grande importanza anche l’Award nella sezione Arte conferito nell’ambito della “XXIV edizione del Festival La Milanesiana, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, presso la Reggia di Venaria, durante il quale è stato ospite in una serata speciale con l’inaugurazione di due mostre e uno spettacolo di Vittorio Sgarbi.

Insieme a lui, nelle altre sezioni, lo stesso riconoscimento è andato per le altre sezioni anche al Premio Oscar Quentin Tarantino e Abdulrazak Gurnah, vincitore nel 2021 del Premio Nobel per la letteratura.

“C’è ancora tanto lavoro da fare – chiosa Gerardo Sacco – a breve saremo a Milano, Roma, Padova e negli Stati Uniti d’America, oltre che nella mia Crotone a breve con una mostra tematica alla quale tengo davvero tanto”.