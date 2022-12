Mustapha El Aoudi finalmente è italiano: cittadinanza per meriti speciali

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha deliberato ieri (1 dicembre) il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali a Mustapha El Aoudi, in considerazione dell’atto eroico di cui si è reso protagonista, intervenendo in difesa di una dottoressa, aggredita all’esterno dell’ospedale presso il quale prestava servizio, consentendo l’arresto dell’aggressore.