Martedì prossimo a Parco Pitagora Gioacchino Criaco presenterà “Il custode delle parole”

Martedì 30 agosto, Gioacchino Criaco approderà al Museo e Giardini di Pitagora per presentare il suo nuovo romanzo “Il custode delle parole”, accompagnato da Lucia Claps.

Lo scrittore calabrese, noto al grande pubblico soprattutto per il suo “Anime nere”, da cui è stato tratto il film pluripremiato, spaziando tra mitologia e contemporaneità, condurrà il pubblico nel ventre dell’Aspromonte per scoprire quanto, in particolar modo per i giovani che ancora non hanno trovato la propria strada, sia importante rinvenire le radici della storia per riappropriarsi della propria essenza.

L’appuntamento imperdibile è martedì 30 agosto, alle ore 19,00 presso il Museo e Giardini Pitagora, in via Giovanni Falcone 9.

Per prenotazioni: 0962 27697