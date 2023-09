L’associazione Autismo Kr: “Preoccupati per l’accorpamento del Pertini”

La Presidenza e il Comitato Direttivo dell’Associazione Autismo Kr ODV di Crotone

esprimono preoccupazione e costernazione per l’ipotesi di perdita di autonomia e smembramento

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pertini-Santoni” di Crotone come conseguenza del

dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsto per il triennio 2024-2027, ovvero il

procedimento attraverso il quale la Regione opera ogni anno la razionalizzazione e programmazione

della propria rete scolastica. Secondo le linee guida della Regione il dimensionamento scolastico

implicherà la perdita di autonomia di 79 Istituti Scolastici in tutta la Calabria, tra i quali anche

l’Istituto “Pertini-Santoni”.

Com’è noto l’istituto “Pertini-Santoni” da decenni rappresenta per i

ragazzi con Bisogni Educativi Speciali una “culla” educativa e di inclusione scolastica, una delle

eccellenze dell’Istituto che conta ormai un’esperienza quasi trentennale. Il dipartimento, presieduto

dalla Dirigente Anna Maria Maltese e coordinato dai professori Anna Lucia Perrupato, Rosanna

Basso e Roberto Rossitti, è presente all’interno dell’Istituto sin da quando sono stati emanati i

provvedimenti legislativi a favore dell’inclusione dei ragazzi con disabilità anche nelle scuole di

secondo grado. All’interno della provincia, tra le scuole superiori di secondo grado presenti, il

dipartimento di sostegno del “Pertini-Santoni” è quello che registra il più alto numero di allievi con

disabilità, 37, ai quali si aggiungono altri 50 allievi con altri bisogni educativi. L’esperienza acquisita

dagli operatori del dipartimento ha fatto sì che l’istituto sia considerato polo di riferimento

territoriale, in quanto si è sempre adoperato nel cercare di dare risposte anche alle situazioni più

difficili che richiedevano maggiore impegno e professionalità.

Il rapporto con le famiglie degli allievi

è vivo, di collaborazione, di confronto e di crescita, improntato sulla fiducia reciproca. All’interno

dell’Istituto, negli anni, sono stati allestiti degli spazi nei quali i ragazzi con disabilità più grave

possono sperimentare anche tecniche di lavorazione manuale. Inoltre, gli alunni sono stati coinvolti

in numerose e significative iniziative sportive, tra cui la partecipazione ad una finale nazionale dei

Giochi Sportivi Studenteschi di atletica leggera, a Lignano Sabbiadoro, un’esperienza tra le più

significative per i ragazzi, insieme a quelle realizzate in collaborazione con il Club Velico di Crotone

tra le quali vanno ricordate il giro della costa crotonese in barca e un’escursione alle Isole Eolie.

L’IIS

“Pertini-Santoni” è scuola Polo per l’Inclusione della provincia di Crotone e ospita al suo interno altri

servizi territoriali come il Centro Territoriale di Supporto per le nuove tecnologie e bisogni educativi

speciali (CTS) che fornisce attività di formazione, consulenza e cessione in comodato d’uso di

supporti hardware e software a docenti, alunni e famiglie con la relativa assistenza tecnica. Altro

importante servizio è quello offerto dallo Sportello Provinciale Autismo (SPA) che garantisce

interventi che esulano da quelli psico-socio-sanitario, volti a trovare soluzioni condivise al fine di

ottimizzare gli interventi educativo-didattici per alunni con Disturbi dello Spettro Autistico. Una

realtà quella del “Pertini-Santoni” che grazie all’esperienza dei suoi operatori si traduce in possibilità

concreta per tanti ragazzi che necessitano di maggiore cura e attenzione per riuscire ad esprimere

al massimo le loro capacità e poter partecipare alla vita sociale.

È sotto gli occhi di tutti, anche a quelli non addetti ai lavori, che lo smembramento dell’IIS

“Pertini-Santoni” rappresenterebbe una perdita per tutto il territorio e un gravissimo danno per le

famiglie con ragazzi con disabilità intellettive e non, e quindi un arretramento epocale nei servizi

offerti alle famiglie della nostra provincia. Consentiteci di affermare, che spesso le decisioni

avventate di pochi, come in questo caso, possono provocare grave danno a molte famiglie che già

si trovano in difficoltà a “navigare e barcamenarsi” nel quotidiano con i già carenti servizi pubblici

Ai lettori lasciamo le giuste conclusioni.

Crotone lì, 26/09/2023

Il Presidente Autismo Kr Odv