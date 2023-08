“La prima notte di Amore” inaugura la 4/a edizione di Calabria Movie Film Festival

Saranno gli attori Antonio Gerardi e Carlo Gallo a inaugurare la prima giornata della 4/a edizione del Calabria Movie International Short Film Festival, la manifestazione dedicata ai migliori cortometraggi internazionali, in programma fino al 20 agosto a Crotone. I due attori presenteranno al pubblico “L’ultima notte di Amore”, thriller del regista Andrea Di Stefano, presso la Villa Comunale (viale regina Margherita, 98).

La rassegna, finanziata dalla Calabria Film Commission e sostenuta dal Comune di Crotone, è ideata da tre giovani professionisti del cinema calabrese, tutti under 35: Matteo Russo; Luisa Gigliotti e Antonio Buscema.

A un giorno dal suo pensionamento, la vita del poliziotto Franco Amore cambia per sempre. Durante la sua ultima di servizio, infatti, il suo amico Dino, nonché suo partner da diversi anni, rimane ucciso in una rapina di diamanti. Come si legge in una nota di regia: “L’Ultima Notte di Amore è una discesa agli inferi di un uomo onesto, un marito devoto, un amico affidabile, un agente ammirato dai suoi colleghi per serietà e devozione alla divisa”.

La prima giornata di festival inizierà già alle 19 presso la Villa Comunale con una novità. Il festival, in sinergia con Rai Cinema Channel, offrirà un’esperienza di virtual reality, unendo la passione per il cinema all’innovazione tecnologica. Grazie ai visori messi a disposizione da Officina Kreativa, i partecipanti potranno guardare i cortometraggi con una visibilità a 360°. Ogni cortometraggio è stato appositamente progettato per offrire una visione completa dell’ambiente circostante, permettendo agli spettatori di guardarsi attorno e sentirsi completamente immersi nelle storie dei protagonisti. Tra i titoli in programma, esploreremo il grooming online con “La bambola di pezza” di Nicola Conversa; il delicato tema dell’Hikikomori con “Happy birthday” di Lorenzo Giovenga; il revenge porn con “Revenge room” di Diego Botta e infine “Vr free” di Milad Tangshir, che esplora la natura degli spazi di incarcerazione all’interno di una prigione a Torino.

L’iniziativa è prodotta dall’associazione Calabria Movie, con il contributo della Calabria Film Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2023 e dal Comune di Crotone. Main sponsor: Marino Bus, Confartigianato Imprese Calabria, Michele Affidato Orafo, Trony Crotone, Romolo Hospital e InBroker.

Info: calabriamovie@calabriamovie.it – www.calabriamovie.it

Prezzi: per accedere agli eventi del festival è necessario sottoscrivere la tessera associativa (5€) sul sito www.calabriamovie.it e ritirarla c/o Villa Comunale durante gli eventi serali o durante gli eventi pomeridiani. Ingresso singola serata 5€, accredito complessivo per le quattro serate 15€.

I luoghi del festival: Villa Comunale (viale regina Margherita, 98 location principale e proiezioni); Mara Vinarte (piazza della Immacolata); Baiacabana (c/o Lido Tricoli, viale Cristoforo Colombo, 24); Anima Beachclub (viale Magna Grecia, 41/a).