“La Lettura fa la forza”: è il titolo dell’iniziativa promossa dall’associazione MutaMenti per il 26 gennaio

“La Lettura fa la Forza ” è il titolo dell’iniziativa promossa dall’associazione MutaMenti in collaborazione con l’associazione Per Margherita, comitato di quartiere, che ha lo lo scopo di creare e promuovere la realizzazione di una biblioteca pubblica per il quartiere di Margherita. L’evento rientra nel calendario del Maggio dei libri, Patto locale per la lettura, a cui Mutamenti ha aderito. L’iniziativa si terrà il prossimo 26 maggio, ore18,30, presso il centro sociale Margherita, via dei Gelsomini 68/b. Nel corso della serata si terrà un reading pubblico del libro “Quale umanità?” a cura del giornalista Vincenzo Montalcini. Ai partecipanti sarà richiesto di lasciare un libro (proprio o acquistato) in dono alla biblioteca.

Con questa iniziativa si inaugura una nuova sinergia: quella tra MutaMenti e l’associazione per Margherita APS, presieduta da Sebastiano Aloia, che con grande entusiasmo ha suggellato questa intesa. L’associazione culturale MutaMenti ha come scopo principale quello di promuovere la lettura, la poesia e l’arte nel nostro territorio e opera, da anni, in particolare nelle periferie. Con questo primo atto concreto si creerà una biblioteca di quartiere al servizio degli abitanti della contrada. La free library funzionerá con la modalità del bookcrossing: prendi un libro, leggilo, restituiscilo o lasciane un altro al suo posto. L’iniziativa ha una duplice finalità benefica. Grazie al social reading del libro di Vincenzo Montalcini “Quale umanità?”, cronaca del naufragio di Cutro del 26 febbraio, con la vendita del libro si potrà supportare l’attività di chi, ogni giorno, è impegnato a salvare vite nel Mediterraneo.