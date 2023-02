“Iniziare i lavori di consolidamento e di restauro conservativo del Bastione di San Giacomo”

Italia Nostra Crotone, con l’adesione di Gruppo Archeologico Krotoniate, ARCI Crotone APS, MDDC-Movimento Difesa Diritti Cittadini, Associazione Paideia, Movimento Laudato sì Crotone, Cotroneinforma ODV, Associazione “Vivere Sorridendo” Italia Onlus, Fondazione “Santa Critelli” l’Associazione LeCentoCittà sollecitano l’inizio dei lavori di consolidamento e di restauro conservativo del Bastione di San Giacomo, previsti già a settembre 2022. I lavori, in carico al Segretariato regionale Mibact Calabria, sono stati finanziati con un bando di Euro 2.328.620 e aggiudicati alla ditta De Feo Antonio Restauri, per 1.825.169 euro.

Ad oggi, i lavori non sono ancora iniziati, nonostante le Mura del Bastione di San Giacomo siano sempre più a rischio di crolli, a causa di numerose e profonde macro lesioni strutturali, molto evidenti. Questa situazione, simile a quella di altre parti delle mura di cinta, segnalate più volte dalle associazioni, preoccupa molto gli abitanti del quartiere. Italia Nostra, in particolare, presidia i bastioni in quanto cura dal 2017, con alcuni Soci Volontari, l’Orto/Giardino ubicato nel terrapieno alla base del Bastione, a ridosso del centro storico della città. Tale area, già denominata Orto Candela, una volta in forte degrado, è stata trasformata in Orto/Giardino dal lavoro generoso ed assiduo dei Volontari, con piante officinali, alberi da frutto e siepi della macchia mediterranea.

In questi giorni è stata inviata una lettera, a firma di tutte le predette associazioni, al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e alle Istituzioni competenti affinché siano avviati i lavori non più procrastinabili se si vuole garantire la sicurezza dei cittadini e la conservazione di un Patrimonio culturale di grande rilevanza per la Calabria.

Teresa Liguori Associazione Italia Nostra Crotone

Vincenzo Fabiani Gruppo Archeologico Krotoniate

Filippo Sestito ARCI Crotone APS

Maddalena Autiero MDDC-Movimento Difesa Diritti Cittadini

Luigi Bitonti Associazione Paideia

Francesco Torchia Movimento Laudato sì Crotone

Pino Fabiano Cotroneinforma ODV

Giovanni Marsala Associazione “Vivere Sorridendo” Italia onlus

Antonio Arcuri Fondazione “Santa Critelli”

Francesco Perri Associazione LeCentoCittà