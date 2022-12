I.C. Don Milani di Crotone, emozionante spettacolo di fine anno

Serata emozionante il 21 dicembre 2022 nell’auditorium del Liceo Filolao, l’I.C. Don Milani ha messo in atto un grande spettacolo per augurare buone feste.

Proprio l’istituto comprensivo al completo: si sono esibiti infatti proprio tutti dai piccoli della scuola dell’infanzia ai docenti della scuola secondaria

La serata è stata rumorosa, ricca di allegria e di tanta emozione, frutto di un lavoro lungo e faticoso ma che ha dato soddisfazione a tutti proprio tutti ,docenti ,famiglie e bambini.

I primi a comparire sono stati i piccolini che hanno cantato le loro canzoncine fieri e orgogliosi ricevendo gli applausi calorosi ed emozionati di tutti.

I bambini della primaria poi hanno recitato poesie ricche di sentimento interpretando il loro ruolo con tanta serietà e allo stesso tempo con spensieratezza catturando l’attenzione del pubblico che naturalmente ha tributato anche a loro lunghi e meritati applausi.

La scuola secondaria si è espressa con una piccola orchestra di strumentisti: ragazzi che si sono avvicinati allo studio dei vari strumenti (violino, flauto, clarinetto)da pochi mesi eppure già in grado di dare un concerto molto gradito e apprezzato.

Si è esibita anche l’orchestra delle pianole la Keyboard orchestra, nata dalla passione del professore Paone indiscusso leader dei “musicisti” di questa scuola.

Come sorpresa finale un gruppo di docenti ha formato un piacevolissimo coro che ha cantato canzoni natalizie creando bellissime suggestioni.

L’I.C. Don Milani è una scuola piccola ma è uno scrigno di vere eccellenze, docenti che fondono anima e professione con risultati di grande livello.

Un istituto in cui si vive un ambiente familiare sereno e dove ci sono i migliori collaboratori del mondo (così si è espressa la conduttrice e coordinatrice della serata professoressa Miriam Galea),un istituto che rimane nel cuore di tutti coloro che ci sono passati ,sia alunni che docenti.

Un augurio sincero a questa scuola che possa continuare ad operare al meglio come ha sempre fatto per ottenere ancora grandi risultati sotto la guida della dirigente professoressa Miriam Iaccarino(dirigente anche del Liceo Filolao)che in qualità di brava violinista si è unita ai colleghi strumentisti per accompagnare il coro.

A lei complimenti vivissimi per aver consentito lo svolgimento di questa indimenticabile serata.