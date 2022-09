Gli auguri del presidente della Provincia Sergio Ferrari agli studenti

Carissimi alunni e famiglie, Dirigenti, Docenti e Personale Ata delle scuole della Provincia di Crotone, è con particolare affetto che voglio augurarVi a nome mio e di tutta l’Amministrazione Provinciale un buon anno scolastico.

L’emergenza sanitaria, purtroppo, ha profondamente segnato gli ultimi anni scolastici. Ognuno, nel suo ruolo, ha affrontato sfide e momenti difficili e ci si è riscoperti, come spesso avviene, capaci di una forza inaspettata e prima sconosciuta. Proprio per questo, il nuovo anno dovrà essere una occasione per riflettere sull’importanza del ruolo della scuola nella nostra comunità provinciale.

Il lavoro svolto dagli uffici provinciali competenti in materia è stato gravoso ed incessante. Tante le difficoltà rilevate ma Vi assicuro che per garantire a tutti Voi questo nuovo inizio in un luogo pensato in tutto per Voi, abbiamo impiegato tutte le nostre forze e, continueremo ad impegnarci nel seguire questa strada per tutte le scuole del territorio.

Da parte nostra opereremo per mantenere e salvaguardare anche quest’anno il livello dei servizi realizzati negli anni passati e rendere gli istituti scolastici accessibili e sicuri.

Il pensiero dell’Amministrazione che rappresento oggi và anche a Voi genitori, che con la vostra partecipazione continua e propositiva alla vita scolastica rendete possibile una completa formazione educativa e umana dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.

Ai Dirigenti, di cui conosco il profondo impegno, un ringraziamento per la capacità di rendere la scuola protagonista attiva del sistema di valori e di competenze necessarie affinché gli alunni raggiungano appieno la loro formazione sia come studenti che come cittadini.

A voi, docenti, giunga il mio più forte sostegno e un grazie anticipato per la professionalità con cui, pur tra mille difficoltà, contribuite a realizzare nella nostra Provincia una scuola di elevata qualità.

Un augurio e un incoraggiamento al personale Ata, il cui lavoro concorre al conseguimento degli obiettivi formativi che possono essere raggiunti solo con la collaborazione di tutti.

Il mio personale impegno, in qualità di Presidente, è quello di continuare a lavorare per la nostra scuola, con passione, presenza e voglia di fare. Continuate a credere in Voi stessi ragazzi ed in quanto la scuola offre e insegna affinché possiate essere i protagonisti del vostro presente e futuro.

Ancora un augurio di buon anno scolastico a tutti.

Sergio Ferrari