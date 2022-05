Giornata mondiale senza tabacco, Lilt in piazza con “Resi liberi”

I volontari dell’associazione provinciale Lilt Odv tornano in piazza il 31 maggio per la Giornata mondiale senza tabacco. Gli studenti dell’Iti Donegani, impegnati nell’alternanza scuola lavoro, saranno al fianco degli operatori della Lega tumori, per sensibilizzare i cittadini sui rischi del tabagismo. Il fumo rappresenta ad oggi, nel mondo, la causa principale del cancro al polmone, con circa 7 milioni di decessi all’anno. Lo stand della Lilt sarà presente su piazza Vittoria a partire dalle 9 e per tutta la mattinata con l’iniziativa “Resi Liberi”, Rendi il pacchetto- prendi il biglietto- liberati dal fumo- partecipa all’estrazione di ricchi premi. I ragazzi daranno vita in piazza a una sorta di pesca fortunata, chi lascia il pacchetto ha diritto a estrarre un biglietto. In palio numerosi premi.