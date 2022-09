Domenica a Parco Pitagora il concerto dell’Orchestra degli Incontri Musicali Mediterranei

Domenica 2 ottobre, alle ore 21, l’Orchestra degli Incontri Musicali Mediterranei ritornerà a suonare al Museo di Pitagora. Nata nel 2015, all’interno dell’omonima stagione concertistica, l’orchestra unisce i migliori talenti calabresi e collabora con rinomati musicisti di livello nazionale e internazionale Il concerto sarà diretto dal M°Benedetto Grillo e vedrà come protagonisti i solisti Moira Michelini (pianoforte), Gianfrancesco Federico (violino) e Paolo Scafarella (pianoforte). Molto interessante il programma che unisce tre importanti concerti solistici: il concerto in re minore di Bach per pianoforte, il concerto RV 230 di Vivaldi per violino e il concerto nr. 2, op.19 di Beethoven.

L’orchestra ritornerà protagonista il 16 ottobre con un altro programma interessante diretto dal M°Ernesto Colombo. Vi aspettiamo per una serata di grande musica!