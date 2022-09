Domani la serata conclusiva del contest fotografico “Le Storie del Lacinio”

Domani, sabato 3 settembre, alle ore 18,00 presso il Museo archeologico nazionale di Capo Colonna si terrà la serata conclusiva del contest fotografico “Le Storie del Lacinio”. Il tema scelto per il concorso di quest’anno, alla quarta edizione, è “Memorie Immateriali”. I partecipanti sono stati invitati a raccontare per immagini il patrimonio identitario di una comunità nelle sue varie forme che non sono soltanto materiali, appunto, ma che riguardano usi, costumi, folklore, riti e feste locali, tradizioni culinarie, espressioni orali: fotografando insomma tutto ciò che connota un luogo attraverso espressioni, conoscenze, abilità di chi lo abita e che ne fa risaltare le suggestioni.

Numerosi come sempre sono stati i partecipanti e bellissime le fotografie in gara. La giuria, composta da professionisti della comunicazione, della promozione, dell’arte e dell’immagine, ha proceduto a scegliere le tre foto che verranno premiate il 3 settembre e che saranno esposte assieme a tutte le altre concorrenti in una mostra, la cui inaugurazione si terrà nella stessa serata.

Ringraziamo gli sponsor (Michele Affidato Orafo, Anmic Riabilitazione, Ristorante Papavero giallo/Le Castella, Monea Arte Floreale, Idemedia) che hanno permesso di organizzare al meglio le manifestazioni del programma “E…state al Museo 2022 ”: è stato così possibile coinvolgere il territorio in una fruizione varia e partecipata delle nostre sedi museali, per vivere appieno il loro patrimonio.

Appuntamento quindi a sabato 3 settembre, ore 18,00!