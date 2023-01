Domani a Santa Severina il convegno “Dai banchi di scuola alle mura domestiche, dal bullo al violento”

Il Rotary Club di Santa Severina con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone ha organizzato per la giornata del 12 gennaio ore 11 presso il Liceo Borrelli di Santa Severina, un convegno dal titolo “Dai banchi di scuola alle mura domestiche, dal bullo al violento”.

Si tratta di un incontro volto a sensibilizzare i giovani su tematiche di grande attualità ed impatto sociale, perché il bullo, il ragazzo prepotente, può trasformarsi in un futuro non troppo lontano in un adulto che utilizza la violenza come stile di vita!

Ad introdurre i lavori saranno la Dott.ssa Antonietta Ferrazzo, Dirigente IO Borrelli, l’avv. Francesca Giovinazzi Presidente Rotary Club di Santa Severina, l’avv. Giuseppe Trocino Presidente Ordine Avvocati di Crotone, il dott. Claudio Giammarino , Segr. Gen. Prov.le Siulp Crotone. Seguiranno le relazioni delle psicologhe dott.ssa Paola Carosi e dott.ssa Concetta Di Biasi. Nel corso dell’evento ci sarà un dialogo teatrale contro la violenza sulle donne a cura dell’Accademia Kroma!