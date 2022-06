Domani a Castelsilano la “Festa nazionale dei figli” con convegno, animazione e giochi

Una festa tutta per il figli è quella che ospita il Comune di Castelsilano che ha organizzato la giornata di promozione sociale per l’istituzione della “Festa Nazionale dei Figli”.

Domani, 15 giugno alle ore 17:00 a Villa Daino sono previsti gli interventi del sindaco di Castelsilano, Francesco Durante, del presidente Osservatorio di Diritto di Famiglia sezione di Crotone, Rosa Patrizia Vincelli, del fondatore del progetto Kalos, Pasquale Montesano, del consigliere associazione For Calabria, Vincenzo Marano, della promotrice dell’iniziativa per il Comune di Castelsilano, Pina Notarianni e del responsabile per Calabria e Basilicata del comitato nazionale Festa dei Figli, Valerio Carparelli. Nel corso del pomeriggio sono previsti animazione e giochi popolari per bambini.