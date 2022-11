Dall’1 al 4 dicembre a Crotone il festival T.R.A.C.C.E.

“Festival T.R.A.C.C.E – Approdi e ripartenze nel Mediterraneo” è il festival che si terrà a Crotone dall’1 al 4 dicembre 2022 che il Sindaco Vincenzo Voce e l’Assessore al Turismo Maria Bruni e tutta l’Amministrazione comunale hanno voluto realizzare non solo come momento di animazione culturale ma anche per contribuire alla promozione del territorio, della cultura, della storia, della creatività di Crotone e di tutto il territorio provinciale.

Il Festival T.R.A.C.C.E è parte del percorso iniziato già dall’inizio della legislatura con il programma T.R.A.C.C.E. (Territorio, Resilienza, Arte, Cultura, Creatività, Ecologia)attraverso il quale il Comune di Crotone si pone l’obiettivo di alimentare la fame di bellezza attraverso la promozione della cultura, della musica e promuovendo e incentivando la partecipazione delle realtà creative per dare movimento e luce alle immagini, ai suoni e alle tecnologie che scandiscono la nostra epoca. Il Programma “T.R.A.C.C.E” per comprendere meglio la società nella quale viviamo, sempre più multiculturale e diversificata, connettendo i cittadini, i turisti, gli studenti e i creativi, un contenitore culturale in cui arte, musica, cinema, innovazione digitale possano fondersi al fine di celebrare il nostro passato, il nostro presente e le generazioni future.

Lo Slogan di questa prima edizione di Festival T.R.A.C.C.E “Approdi e ripartenze nel Mediterraneo”, vuole sottolineare come Crotone e tutta la sua provincia siano da sempre luoghi di approdo per quanti navigano nel Mediterraneo, sin dall’antichità con personaggi illustri che hanno lasciato tracce indelebili di valore universale per tutta l’umanità.

Il programma di Festival “T.R.A.C.C.E” si articolerà coneventi teatrali, musica, esposizioni. Quattro giorni di attività che si concluderanno con il grande concerto di Eugenio Bennato, previsto per il 4 dicembre in Piazza Pitagora, cantore delle tradizioni musicali e della miscellanea fra i popoli del Mediterraneo.

Tra le attività collaterali si segnala il progetto “Festival T.R.A.C.C.E. Storytelling” in collaborazione con il sito Leggoscrivo.com. Festival T.R.A.C.C.E. Storytelling vuole dare vita ad un grande contenitore di storie e racconti, immagini e video, incentivando così il racconto collettivo e corale. Un meccanismo innovativo di promozione culturale circolare, coinvolgendo sia i turisti, i visitatori e gli abitanti dei territori di Crotone e della provincia crotonese nel narrare in prima persona il territorio inviando un racconto, una foto, un video.

Di seguito il programma del Festival:

– 1 DICEMBRE

Ore 17,00 – 20,00 > Piazza Pitagora, Corso Vittorio Veneto, Piazza della Resistenza

Stand espositivi a cura della Proloco di Crotone

Ore 17,30 > Piazza Pitagora, Corso Vittorio Veneto, Piazza della Resistenza

Rappresentazione teatrale itinerante:

“I culti di Dioniso” a cura del Teatro Danza Olimpia “Le Krotoniadi”.

Ore 19,00 > Piazza della Resistenza

Spettacolo teatrale “Storie di Pezza” a cura del Teatro della Maruca

Ore 19,30 – 21,30 > Piazza Pitagora

Presentazione e degustazione dei prodotti a cura di Terra Nostra – GAL Kroton

Ore 20,00 > Piazza Pitagora

Concerto degli Astiokena

– 2 DICEMBRE

Ore 16,30 > Piazza Pitagora

Diretta Radio Studio 97

Ore 17,00 – 20,00 > Piazza Pitagora, Corso Vittorio Veneto, Piazza della Resistenza

Stand espositivi a cura della Proloco di Crotone

Ore 19,00 > Piazza della Resistenza

Spettacolo teatrale “Zampalesta all’altro mondo” a cura del Teatro della Maruca

Ore 19,30 – 21,30 > Piazza Pitagora

Presentazione e degustazione dei prodotti a cura di Terra Nostra – GAL Kroton

Ore 20,00 > Piazza Pitagora

Spettacolo di cabaret con Enzo e SAL

– 3 DICEMBRE

Ore 17,00 – 20,00 > Piazza Pitagora, Corso Vittorio Veneto, Piazza della Resistenza

Stand espositivi a cura della Proloco di Crotone

Ore 19,30 – 21,30 > Piazza Pitagora

Presentazione e degustazione dei prodotti a cura di Terra Nostra – GAL Kroton

Ore 20,00 > Piazza Pitagora

Concerto degli “Hantura”

– 4 DICEMBRE

Ore 17,00 – 20,00 > Piazza Pitagora, Corso Vittorio Veneto, Piazza della Resistenza

Stand espositivi a cura della Proloco di Crotone

Ore 18,00 > Piazza Pitagora, Corso Vittorio Veneto, Piazza della Resistenza

Spettacolo itinerante “8+Street Band”

Ore 19,30 – 21,30 > Piazza Pitagora

Presentazione e degustazione dei prodotti a cura di Terra Nostra – GAL Kroton

Ore 20,00 > Piazza Pitagora

Concerto di “Eugenio Bennato”

Dall’1 dicembre al 4 dicembre visite guidate gratuite (solo su prenotazione) ore 10,30 e ore 15,00: Centro Storico, Palazzi Nobiliari, Museo Cittadino e Castello Carlo V. (il biglietto di ingresso al Castello e ai Musei è a carico dei visitatori) – Sabato 3 dicembre visita guidata gratuita (solo su prenotazione) ore 10,30 a Capo Colonna – Servizio di accoglienza, informazione e prenotazione visite guidate dalle ore 16.00 alle ore 20.00 . info point stand Proloco ed Unpli kr – Info Proloco 376 06 64 675 – Referente Maria Grazia Grande 329 81 54 963 – Referente Lidia Graziani 327 38 03 370