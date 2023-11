Dal 4 novembre torna #ioleggoperché

Dal 4 al 12 novembre torna #ioleggoperché che diventa grande, come recita la campagna nazionale di quest’anno “Un libro ti fa grande”.

La più importante manifestazione messa in campo da Aie, Associazione italiana editori, per far crescere le biblioteche scolastiche anche quest’anno si terrà presso la storica libreria Cerrelli.Sono state davvero tante le scuole crotonesi che hanno aderito a Ioleggoperchè: Ic Papanice, istituto tecnico commerciale Lucifero, istituto tecnico Nautico, Ic Melissa, scuola primaria di Roccabernarda, scuola dell’Infanzia “Santoro” di Santa Severina, Ic Mesoraca, scuola secondaria di primo grado di Strongoli “B Miraglia”. Come ogni anno partner dell’iniziativa è la storica libreria Cerrelli, dove dal 4 al 12 novembre si potranno acquistare libri da donare per far crescere le biblioteche scolastiche della nostra città. È una mobilitazione che non riguarda solo le famiglie per le scuole dei propri figli: tutti possono andare in libreria e donare, lasciando un segno nelle scuole del nostro territorio.

#ioleggoperché è una iniziativa di AIE, resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con il supporto di Fondazione Cariplo e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Ha il sostegno di Lega Serie A, Lega Serie B, Mediafriends e Rai Per la Sostenibilità – ESG. Anche per quest’anno, grazie alla collaborazione con l’associazione MutaMenti, prosegue

ioleggoperchéLAB-Calabria progetto diretto dall’Università della Calabria e nato a novembre 2022 in un territorio come quello calabrese in cui si accentua la necessità di realizzare interventi specifici per la promozione della lettura attraverso programmi in grado di prolungare gli effetti benefici raccolti da #ioleggoperché. Nell’arco degli ultimi dodici mesi è stata avviata una sperimentazione in 7 scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, (a Crotone, sono stati coinvolti gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Margherita- Ic Papanice), toccando 3 province della Regione (Cosenza, Reggio Calabria e Crotone) e sono stati realizzati interventi specifici con lo scopo di stimolare non solo l’attitudine alla lettura, ma anche le relazioni con il territorio e le pratiche comunitarie intorno ai libri.

Proprio nell’ambito di Ioleggoperchè Lab si terranno due appuntamenti: il primo il 7 novembre, ore 18,30, presso la libreria Cerrelli si terrà il contest “L’InCantaStorie, se Persefone fosse una Tiktoker”, laboratorio esperienziale della narrativa del mito, rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni a cura della scrittrice Katia Colica; l’8 novembre la scrittrice, invece, incontrerà nel plesso di Margherita i ragazzi coinvolti nel progetto ioleggoperchè Lab.