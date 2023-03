Continuano le attività di teatro all’interno del Liceo Classico Pitagora di Crotone con l’Hub “Quinta e senza”

L’Atelier Koinè, che in Calabria vede coinvolte la Coop. Agorà Kroton e l’ Ass. A. Maslow APS, continua le sue attività di teatro all’interno del Liceo Classico Pitagora di Crotone con l’Hub “Quinta e senza”. L’esperto Francesco Franco, insieme a numerosi studenti del biennio e del triennio, si stanno cimentando nella rilettura di un dramma antico, La Medea di Euripide, che parteciperà all’Amenanos Neos, Festival dei giovani 2023. Un percorso che favorisce una immersione profonda nei meccanismi drammaturgici che innervano il testo antico per illuminare le fondamenta della loro messa in scena contemporanea e che contemporaneamente vuole far elaborare dal punto di vista psico-corporeo quanto avvenuto durante i due anni di pandemia. L’Atelier Koinè è un progetto selezionato da Impresa Sociale con i Bambini, che si svolge oltre che in Calabria, anche in Sicilia e nel Lazio.