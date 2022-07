Aggiornamenti sulla razionalizzazione del servizio idrico: Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città, informa che questa sera 30 luglio 2022 alle 23,00 circa, verrà interrotta la distribuzione idrica nel quartiere Papanice che verrà successivamente ripristinata domani alle ore 7,00. Nel resto della citta, per la giornata odierna non sono previste interruzioni di fornitura. Sarà ns cura tenere aggiornata la cittadinanza.