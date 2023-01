Concluso il ciclo di incontri con autori locali “Natale d’Autore”

Con la presentazione dell’opera di Gaetano Schicchitano “Il cielo del prossimo giorno” che si è tenuta ieri sera alla Casa della Cultura si è concluso il ciclo di incontri con autori locali nell’ambito dell’iniziativa “Natale d’Autore” promosso dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca “Armando Lucifero”.

Sei appuntamenti curati dalla responsabile della biblioteca Valeria Cassano e dal personale dell’ufficio Cultura Carmen Messinetti, Antonio Siclari.

Biblioteca che è stata recentemente insignita del “Premio Nazionale per il libro e la lettura 2022”da parte del Cepell, Centro per il libro e per la lettura, Istituto autonomo del Ministero della Cultura.

Sulla scia della promozione del libro e della lettura sono stati organizzati questi incontri durante il periodo natalizio che riprenderanno con il tradizionale “Maggio dei Libri” e in estate con “Autori in Villa” sulla cui organizzazione l’assessorato e gli uffici stanno già lavorando.

Sei appuntamenti che si sono tenuti alcuni alla Casa della Cultura ed altri presso la Sala Margherita con l’obiettivo di valorizzare non solo la creatività degli autori ma anche i luoghi che hanno ospitato gli eventi, tra l’altro molto partecipati ed apprezzati dal pubblico intervenuto.

Si è partiti lo scorso 15 dicembre con Angela Caccia e il suo “Alveare Assopito” moderato da Davide Zizza e con l’intermezzo musicale del soprano Bianca Sarcone.

Il 20 dicembre è stata la volta di Francesca Anili e il suo “I colori del buio”. L’autrice ha dialogato con Giovanna Ripolo.

Mimma e Patrizia Varano il 29 dicembre hanno presentato i volumi “La terrazza con l’albero di fico” e “Quando la prof è in vacanza”.

Pierluca Gagliardi il 5 gennaio ha proposto “Un viaggio straordinario”.

Il 10 gennaio Elena Cito ha presentato “Il fotomontaggio” e la conclusione del ciclo è stata affidato a Gaetano Schicchitano con il suo “Il cielo del prossimo giorno”.

“L’invito alla lettura anche attraverso la valorizzazione di autori locali è una delle linee guida dell’assessorato. L’intenzione, anche con la preziosa collaborazione del personale della Biblioteca Comunale e dell’Ufficio Cultura, è di proseguire su questa strada anche nel futuro” dichiara l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano.

Fonte: Comune di Crotone