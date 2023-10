Con Officina Kids famiglie e bambini alla (ri)scoperta del Centro Storico

Si è tenuta domenica 29 ottobre la Passeggiata Culturale per bambini, ragazzi e le loro famiglie, a cura delle associazioni Officina Kids e Centro Turistico Giovanile Crotone, con la collaborazione di don Giovanni Barbara della parrocchia di Santa Chiara e di don Alessandro Saraco che ha aperto le porte della chiesa dell’Immacolata.

L’iniziativa, una visita guidata a misura dei più piccoli, gratuita per i partecipanti ed autofinanziata dalle associazioni, è stata incentrata sul tema del ricordo dei defunti, in occasione del 2 novembre. I partecipanti, partendo da piazza Duomo, sono giunti alle chiese di Santa Chiara e dell’Immacolata, ripercorrendo la vita degli antenati crotonesi, celebrandone il ricordo. “Abbiamo pensato alla visita del centro storico per bambini perché riteniamo che i più giovani non debbano essere tagliati fuori dagli eventi culturali cittadini, ma coinvolti, stimolati a conoscere la loro storia, in compagnia delle loro famiglie per vivere del tempo di qualità, nella vita reale, allontanandosi dal cellulare”.

Ci racconta Alessia Sisca, presidentessa di Officina Kids.

“È importante stimolare i bambini fornendo loro occasioni nuove per imparare, bisogna renderli curiosi del mondo che li circonda, abituarli al bello. Offrire loro momenti di condivisione con la famiglia, rendendoli protagonisti, ascoltando i loro bisogni. Tutto questo è essenziale per un sano sviluppo cognitivo ed

emotivo.” Dice Maria Concetta Grossi, psicologa e direttrice delle attività educative di Officina Kids. “I bambini hanno risposto positivamente ai racconti sulla storia della nostra città, hanno dimostrato interesse ed interagito con entusiasmo, camminando per circa due ore fra i vicoli della città vecchia e i banchi delle chiese. Non si sono stancanti neppure per scendere i ripidi gradini della cripta della chiesa dell’Immacolata!” Racconta Francesco Liperoti, storico e animatore culturale e ambientale, presidente del Centro Turistico Giovanile di Crotone. I responsabili delle due associazioni annunciano che la grande partecipazione e l’entusiasmo con cui è stata

accolta questa iniziativa saranno lo stimolo per continuare ad organizzare attività educative e culturali per

bambini, ragazzi e le loro famiglie.

Appuntamento alla seconda passeggiata culturale per le vie della città!