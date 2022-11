Castello, ad un mese dalla riapertura ottime risposte dagli utenti

E’ passato poco più di un mese dall’inizio del progetto “Riavvia il Castello” ad opera dell’associazioni Multitracce, Cicloofficina, CTG Kroton e Gak, e già si vedono i primi risultati: più di 1500 presenze solo nel mese di ottobre!

Importante la presenza degli studenti, oltre 150, delle scuole superiori e medie.

Numerosi i turisti desiderosi di scoprire Crotone, la sua storia e le sue bellezze.

Nell’ottica di aumentare le possibilità di poter visitare la nostra amata fortezza, siamo felici di annunciare che, oltre ai giorni di martedi, giovedì e sabato, dal mese di novembre il castello Carlo V sarà visitabile anche la domenica dalla 09.00 alle 12.00.

Invitiamo, dunque, le famiglie crotonesi, i ragazzi, ma tutti coloro che amano Crotone trascorrere la mattina di domenica tra i vicoli del centro storico per poi arrivare in Piazza Castello e visitare la nostra fortezza.

Le novità di novembre non finiscono qui! Domenica 20 novembre una giornata dedicata ai più piccoli: ”CASTELAB”, un evento dedicato ai bambini all’interno della fortezza. L’obiettivo è quello di offrire ai bambini dai 6 anni in su, un’esperienza formativa sul castello di Carlo V, utilizzando il gioco, così da aumentare la loro attenzione e allo stesso tempo fornendo loro notizie storiche. Previsti mini tour nel Castello ad hoc per i più piccoli, inoltre laboratori artistici, per incuriosire e stimolare la curiosità dei bambini. E ancora, laboratorio di archeologia durante il quale i bimbi potranno cimentarsi con gli strumenti dell’archeologo seguiti dai nostri volontari, un gioco simpatico, un quiz a scelta multipla per rispondere a domande sul Castello per testare attraverso il gioco la loro conoscenza sulla fortezza.

Seguite i nostri canali facebook “castello carlo V crotone” perchè ben presto saranno comunicati maggiori dettagli sull’evento.