Barbuto: “In arrivo finanziamenti per Duomo, Area Pizzuti e Museo Nazionale”

“Programmazione del Ministero dalla Cultura, dal Mic 8milioni e 700mila euro per il prossimo triennio in Calabria di cui 720mila euro a Crotone per il Duomo, il Museo e degli Scavi nell’area Pizzuti. Per la nostra Regione in arrivo altri fondi per la cultura dal Decreto 455 del Pnrr missione “M1C3 Turismo e Cultura”. Anche qui altri fondi 2milioni e 800mila euro sempre per il Duomo”. A renderlo noto è la deputata del Movimento 5 Stelle Elisabetta Barbuto che specifica: “Sono in arrivo, infatti, una serie di fondi per il triennio 2022/2024. Precisamente per la Calabria arriveranno, nel dettaglio, 767.101 per il 2022, 1.233.100 per il 2023 e 6.689.939 per il 2024. Gli istituti periferici e quelli autonomi destinatari dei finanziamenti sono: la Direzione regionale Musei Calabria con sede a Cosenza, l’Archivio di Stato – Catanzaro, l’Archivio di Stato – Cosenza, la Biblioteca Nazionale Cosenza, l’Archivio di Stato – Reggio Calabria, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cosenza con sede a Cosenza, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone con sede a Crotone, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia con sede a Reggio Calabria, l’Archivio di Stato – Vibo Valentia, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria con sede a Reggio Calabria, il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Calabria con sede a Catanzaro e il Parco archeologico di Sibari.