Assegnato alla scuola di teatro-danza Olimpia il premio “Le Muse”

Nei giorni scorsi, nella suggestiva piazza di Oppido Mamertina, è andato in scena l’ VIII Edizione del Premio “Oppido cultura e musica “, evento realizzato dalla Kiwanis international (club Palmi- piana di Gioia Tauro), un’organizzazione mondiale di volontari, impegnati a migliorare il mondo, un bambino ed una comunità alla volta. L’evento patrocinato dal comune, é nato con lo scopo di promuovere e valorizzare le bellezze artistico culturali del territorio ed ha riunito sullo stesso palcoscenico diversi artisti del mondo dell’arte. Tra questi, il teatro- danza Olimpia con la sua compagnia di danze storiche “Le Krotoniadi”, ha ricevuto il premio “Le Muse” per la sua pluriennale attività di divulgatrice della storia della Magna Grecia, attraverso miti e riti danzati.

Ricevere questo premio per la compagnia è stato un onore, perché nonostante abbiamo calcato molti palchi nazionali e internazionali, essere riconosciuti da altre città della nostra regione, non può fare altre che confermare il duro lavoro che si sta facendo attraverso lavori di ricerca sulla danza antica.