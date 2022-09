Asili nido, ritardi e incertezze: le mamme scrivono al sindaco Voce

Diverse mamme hanno scritto una lettera al sindaco di Crotone, Vincenzo Voce e per conoscenza anche alla Giunta Comunale e ai consiglieri.

Di seguito il testo della lettera

“È con sentimento di profondo rammarico che sono costretta a rappresentarLe la delusione di tante mamme riguardo al ritardo per l’apertura degli Asili nido Comunali “Sacconi” e “Sgrizzi” di Crotone e il Nido “Arcobaleno” di Cutro. Siamo tutti d’accordo nel sottolineare ancora una volta che gli asili-nido rappresentano un servizio essenziale per le famiglie perché hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei nostri bimbi, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l’accesso a noi mamme e donne al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. È svilente dover chiedere ai nostri familiari l’aiuto per la gestione dei nostri piccoli o ancora peggio dover pagare mensilmente baby-sitter e nidi privati per permetterci di poter andare a lavoro in tranquillità. Siamo mamme che hanno già iscritto, anni addiètro, i nostri cuccioli, e mamme che vorrebbero iniziare questo nuovo percorso proprio quest’anno ma sono anni che chiediamo all’intera gestione comunale l’apertura a settembre dei servizi per la prima infanzia perché non siamo e non vogliamo essere mamme e papà di serie C. Ad oggi, ancora, non sono state pubblicate le graduatorie. Solo qualche giorno fa é stato pubblicato il bando di gara che ancora una volta non parla di una data di apertura certa ma “la data di inizio del servizio é stimata PRESUMIBILMENTE PER IL 02/11/2022 ED É DA CONSIDERARSI INDICATIVA E NON PERENTORIA E POTREBBE VARIARE A SEGUITO DI EVENTUALI IMPREVISTI che potrebbero verificarsi in corso di gara”. Ulteriore grande rammarico è l’incertezza del personale, proprio perché finalmente In questi anni si era riusciti a trovare una stabilità per i nostri bambini, grazie a tutto il personale presente nei nidi di Crotone e Cutro,abbiamo visto come li hanno coccolati e guidati nel loro delicato percorso di crescita con grande dedizione e professionalità. CHIEDIAMO che questa enorme risorsa venga tutelata e rispettata per garantire ai nostri bambini la giusta continuità e a noi genitori la sicurezza di lasciarli in un luogo sicuro, stimolante e accogliente.

Certi di un reale interessamento per la veloce risoluzione delle problematiche qui rappresentate rimaniamo in attesa di gentile riscontro.

Cordialità con sentimento di profondo rammarico che sono costretta a rappresentarLe la delusione di tante mamme riguardo al ritardo per l’apertura degli Asili nido Comunali “Sacconi” e “Sgrizzi” di Crotone e il Nido “Arcobaleno” di Cutro. Siamo tutti d’accordo nel sottolineare ancora una volta che gli asili-nido rappresentano un servizio essenziale per le famiglie perché hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei nostri bimbi, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l’accesso a noi mamme e donne al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. È svilente dover chiedere ai nostri familiari l’aiuto per la gestione dei nostri piccoli o ancora peggio dover pagare mensilmente baby-sitter e nidi privati per permetterci di poter andare a lavoro in tranquillità. Siamo mamme che hanno già iscritto, anni addiètro, i nostri cuccioli, e mamme che vorrebbero iniziare questo nuovo percorso proprio quest’anno ma sono anni che chiediamo all’intera gestione comunale l’apertura a settembre dei servizi per la prima infanzia perché non siamo e non vogliamo essere mamme e papà di serie C. Ad oggi, ancora, non sono state pubblicate le graduatorie. Solo qualche giorno fa é stato pubblicato il bando di gara che ancora una volta non parla di una data di apertura certa ma “la data di inizio del servizio é stimata PRESUMIBILMENTE PER IL 02/11/2022 ED É DA CONSIDERARSI INDICATIVA E NON PERENTORIA E POTREBBE VARIARE A SEGUITO DI EVENTUALI IMPREVISTI che potrebbero verificarsi in corso di gara”. Ulteriore grande rammarico è l’incertezza del personale, proprio perché finalmente In questi anni si era riusciti a trovare una stabilità per i nostri bambini, grazie a tutto il personale presente nei nidi di Crotone e Cutro,abbiamo visto come li hanno coccolati e guidati nel loro delicato percorso di crescita con grande dedizione e professionalità. CHIEDIAMO che questa enorme risorsa venga tutelata e rispettata per garantire ai nostri bambini la giusta continuità e a noi genitori la sicurezza di lasciarli in un luogo sicuro, stimolante e accogliente.

Certi di un reale interessamento per la veloce risoluzione delle problematiche qui rappresentate rimaniamo in attesa di gentile riscontro.

Cordialità”