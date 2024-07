Al via la rassegna “This must be the place: 𝑈𝑛 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑛𝑒𝑜”

Se “il Mediterraneo รจ mille cose insiemeโ€ per dirla come lo storico Braudel, lโ€™esito รจ anche un armonioso groviglio culturale che dร vita ad espressioni artistiche diverse ma con una matrice comune.

รˆ questo lโ€™obiettivo della rassegna musicale โ€œ๐‘‡๐ป๐ผ๐‘† ๐‘€๐‘ˆ๐‘†๐‘‡ ๐ต๐ธ ๐‘‡๐ป๐ธ ๐‘ƒ๐ฟ๐ด๐ถ๐ธ: ๐‘ˆ๐‘› ๐‘ก๐‘’๐‘Ž๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘›๐‘’๐‘™ ๐‘€๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘’๐‘œโ€ promossa dai Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, nellโ€™ambientazione magica di Capo Colonna e Le Castella.

๐Ÿ—“ Ad alzare il sipario sulla rassegna, ๐ฏ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐๐ขฬ€ ๐Ÿ๐Ÿ” ๐ฅ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐จ, sarร il concerto โ€œโ€œ๐Œ๐„๐ƒ๐ˆ๐“๐„๐‘๐‘๐€๐๐„๐€๐ ๐‘๐Ž๐‹๐‹๐ˆ๐๐† ๐“๐‡๐”๐๐ƒ๐„๐‘ ๐‘๐„๐•๐ˆ๐„๐–โ€ che, prendendo ispirazione da uno dei tour piรน incredibili e cinematografici della storia, allestito da Bob Dylan, vedrร brillare la violinista del celebre โ€œPoetaโ€, ๐’๐œ๐š๐ซ๐ฅ๐ž๐ญ ๐‘๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐š, sul palco allestito nel Parco Archeologico di Capo Colonna.

Una Rolling Thunder dal sapore mediterraneo, con una band che miscela musicisti italiani e internazionali, tra cui la cantante ๐„๐ข๐ฅ๐ž๐ž๐ง ๐‘๐จ๐ฌ๐ž, pupilla dello scrittore Nick Hornby e del chitarrista di Nashville Rich Gilbert, ma anche ๐•๐ข๐จ๐ฅ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐๐ฅ๐š๐œ๐ข๐๐จ che si alternerร tra il ruolo di cantante, storyteller e attrice, in un armonioso intreccio tra letteratura e cinema.

Si susseguiranno omaggi a #BobDylan, #LeonardCohen e a #FabrizioDeAndrรจ, sotto la direzione artistica del cantautore ๐€๐ง๐๐ซ๐ž๐š ๐๐š๐ซ๐จ๐๐ข ๐™๐š๐›๐š๐ฅ๐š.

Proseguendo lungo il ponte culturale e artistico, tra Mediterraneo e vari angoli del mondo, a salire sul palco, ๐ฆ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ” ๐š๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ, sarร la cantante polistrumentista ๐’๐ž๐ซ๐ž๐ง๐š ๐๐ซ๐š๐ง๐œ๐š๐ฅ๐ž che unisce la passione per #soul, #R&B e #jazz.

Dopo il successo del tour 2023 e del nuovo singolo โ€œBaccalaโ€ che รจ tra i brani piรน virali in Europa, si esibirร in quintetto con il finger Drummer Dropkick, diffondendo nel sito archeologico di Capo Colonna il profumo di ritmi sudafricani che si incontreranno con i brani piรน rappresentativi dellโ€™artista pugliese, considerata il fiore allโ€™occhiello della musica nu-soul/Jazz italiana allโ€™estero.

๐‹๐ฎ๐ง๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ๐Ÿ— ๐š๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ, invece, sarร il turno degli ๐€๐ฅ๐ฆ๐š๐ฆ๐ž๐ ๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐š, la nota band che miscela #triphop, #reggae, #dub, #rap e canzoni napoletane. Capitanati da Raiz, noto anche per il suo ruolo di protagonista nella serie tv โ€œMare Fuoriโ€, proporranno i successi che hanno scandito la loro carriera ultratrentennale, tra cui anche canzoni tratte dallโ€™album โ€œSengheโ€, premiato con la Targa Tenco 2023 come miglio disco in dialetto.

Lโ€™indomani, ๐ฆ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ๐ŸŽ ๐š๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ, si esibirร il cantautore calabrese ๐๐ž๐ฉ๐ฉ๐ž ๐•๐จ๐ฅ๐ญ๐š๐ซ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข che, oltre ai suoi grandi successi che gli hanno assicurato grande pubblico in vari Paesi del mondo, presenterร il nuovo album โ€œLa grande corsa verso Lupionรฒpolis”, registrato a New York da Marc Urselli (tre Grammy Award e collaborazioni con Nick Cave e Lou Reed) nello storico EastSide Sound di Manhattan e prodotta artisticamente e arrangiata dal pianista italiano di base a Los Angeles, Simone Giuliani, che ha allโ€™attivo produzioni con Andrea Bocelli e la London Symphony Orchestra. Tra canzoni in italiano e dialetto calabrese, ma anche un valzer strumentale, reduce dal secondo posto nella classifica finale del Premio Tenco, nella categoria miglior album in dialetto, Voltarelli tornerร nella sua terra, consolidando sempre piรน il suo legame con le radici.

A suggellare la rassegna, ๐ฌ๐š๐›๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐š๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ, spostandoci a Le Castella, sarร il sassofonista partenopeo ๐‰๐š๐ฆ๐ž๐ฌ ๐’๐ž๐ง๐ž๐ฌ๐ž che torna in tour, dopo lโ€™uscita del suo ultimo album nel 2023.

Icona artistica, sulla scena da oltre 50 anni, presenterร un lavoro sincero e appassionato, mantenendo fede a quellโ€™urgenza espressiva che lo ha portato ad essere un punto di riferimento per molte generazioni di musicisti, protagonista assoluto di quella rivoluzione culturale che รจ stata il Neapolitan Power.

Fra canzoni e brani strumentali in cui il suono del suo sax, cosรฌ riconoscibile ed espressivo, diventa il filo conduttore per una narrazione sempre in bilico fra #jazzfunk, #latin music e tradizione partenopea, Senese diffonderร emozioni, in un continuo alternarsi di amore e rabbia di chi combatte una vita quotidiana per la dignitร di vivere.

