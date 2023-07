A Viviana Sacco il Premio Phenomena 2023

L’amministratore unico della Gerardo Sacco ha ricevuto a Pescara, nel corso della serata di gala che si è tenuta nello splendido scenario del porto turistico, il prestigioso riconoscimento assegnato esclusivamente alle imprenditrici del Sud in tre settori d’eccellenza del Made in Italy, ovvero Food, Fashon e Design. Un premio che, ogni anno, va alle “donne che con responsabilità e tenacia restano salde al timone dell’impresa anche nei momenti di difficoltà, investendo in valore e competenza”. Ed al timone della sua azienda Viviana Sacco ormai c’è da diversi anni, avendola traghettata verso importanti risultati in campo nazionale e internazionale.

Il Premio Phenomena è ideato e organizzato da IFTA (Independent Fashion Talent Association) con il sostegno di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane nell’ambito del Piano Export Sud – PES 2, di Regione Abruzzo, Agenzia di Sviluppo, della Camera di Commercio Chieti-Pescara e del Comune di Pescara. Nasce con l’intento di premiare quelle imprenditrici che “hanno dimostrato di reagire con strategie elaborate con intelligenza, pazienza e lungimiranza, di saper organizzare il futuro di figli e dipendenti scegliendo l’etica, optando per progetti innovativi e sostenibili in più i settori. Per dare, tutte insieme, una nuova impronta all’imprenditoria del Bel Paese più dinamica, moderna, umana e multiforme”.

L’amministratore unico della Gerardo Sacco è stato riconosciuto “un percorso imprenditoriale di successo mantenendo inalterati i principi cardine di unicità, artigianalità e attaccamento al territorio, attraverso gioielli che raccontano delle storie”. E sono proprio le storie ad essere al centro del modo di fare azienda del marchio, sia quelle delle persone che danno vita all’azienda stessa che quelle raccontate e che attraversano secoli di Storia, mantenendone intatto il fascino.

“Sono contenta e onorata di aver ricevuto questo riconoscimento, pensato soprattutto per le donne che dimostrano con i fatti il loro modo di fare azienda – dichiara Viviana Sacco – Allo stesso tempo sento di condividerlo con tutto il gruppo, in continua crescita da ogni punto di vista e con cui mi confronto, ogni giorno, per rendere sempre più solida e competitiva in campo internazionale la nostra maison di arte orafa”.