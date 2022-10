La Fabbrica del Jazz: ecco il programma della rassegna

Nell’ambito della rassegna XmasInvasion, l’associazione “LeCentoCittà” presenta “La Fabbrica del Jazz”. Rassegna di musica jazz organizzata in collaborazione con Consorzio Jobel, la direzione artistica di Paolo Cerrelli ed il sostegno di Gerardo Sacco e Luppolè Birroteca Crotonese. Il programma prevede concerti di musica jazz classico e altri sperimentali, con musicisti amanti delle contaminazioni di genere e culture. La rassegna che avrà luogo presso “Fabbrica”, spazio polivalente sito in via M. Alicata, 18 a Crotone, ha preso vita Sabato 29 ottobre, con il concerto “A Mesma Musica”.

Programma:

Sabato 12 novembre ore 21:30 FABER MUSICAE – omaggio a Fabrizio De Andrè Alessandro Castriota Scanderbeg – voce Piero Gallina – violino, Lira calabrese Nicola Pisani – sassofoni Massimo Garritano – chitarra Francesco Pallone – chitarre, percussioni a cornice Carlo Cimino – contrabbasso Faber Musicae è un progetto nato nel 2009 in occasione delle attività, organizzate dalla Provincia di Cosenza , in ricordo di De Andrè:”Le Nuvole di De Andrè”. Sono coinvolti un gruppo di musicisti di formazione tanto solida quanto varia: provengono dagli ambiti della classica, del jazz, della world music. Grazie ad un lavoro collettivo sono state riarrangiate alcune tra le più famose canzoni del cantautore genovese che, a vario titolo, fanno parte del nostro immaginario e della nostra storia. L’adozione di varie tecniche di orchestrazione e il gusto per lo stravolgimento ritmico caratterizzano il lavoro svolto dal gruppo che ha mantenuto integralmente i testi pur facendoli rivivere attraverso l’interpretazione del cantante/attore Alessandro Castriota Scanderbeg. I musicisti interpretano Il Pescatore, La Canzone di Marinella, Don Raffaè e altre, guardandole con occhio nuovo, anzi con orecchio nuovo. I testi vengono esaltati in un tessuto musicale che mescola sapientemente fascinazioni rock e pop a suggestioni classiche non tralasciando momenti improvvisativi.

Sabato 26 novembre ore 21:30 CHILLCAKE JAZZ TRIO Francesco Caligiuri – sassofoni Marco Greco – chitarra Carlo Maria Manna – pianoforte Carlo Bilotta – contrabbasso Francesco Borrelli – batteria Il “ChillCake Jazz Trio” rappresenta appieno l’idea di “gioco in musica”. Le varie esperienze dei tre musicisti che lo compongono han fatto si che si potesse plasmare l’idea di destrutturazione degli elementi caratteristici accademici in favore di una rinnovata e personale visione musicale. Tutti i membri del gruppo si sono formati nel dipartimento di Jazz del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza che continua a rappresentare per il territorio un riferimento di qualità artistica, didattica e di innovazione. Il repertorio verterà su brani tra i più conosciuti della tradizione jazzistica scritti dai grandi compositori del 900.

Sabato 10 dicembre ore 21:30 HYDRA 4TET Erica Gagliardi – voce Giuseppe Santelli – pianoforte Daniele Nicoletti – basso elettrico Alessio Sisca – batteria Hydra Quartet. Il collaudato quartetto propone un viaggio fra i più celebri standard jazz e non solo. n progetto ricco di contaminazioni, aperto alla musica moderna che non tradisce mai la sua vera essenza mediterranea. La formazione nasce nel 2016 durante la permanenza al Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza ed è composta da Erica Gagliardi alla voce, Giuseppe Santelli al pianoforte, Daniele Nicoletti al basso elettrico e Alessio Sisca alla batteria. Un quartetto formato da giovani musicisti tutti provenienti da diverse esperienze musicali che hanno dato vita ad un progetto a dieci mani, dove ognuno ha inserito una parte di sé e la propria idea di composizione. Tutto questo si riflette nei brani che mantengono una matrice mediterranea che a volte si tinge di connotati orientaleggianti, a volte vola verso il latin jazz, altre volte ancora sfocia verso l’improvvisazione pura.