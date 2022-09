Voce: “Troveremo e denunceremo questo vandalo”

“In questa foto l’ultimo “capolavoro” di questo vandalo, non ci sono altri termini per definirlo. Vandalo che, ad ogni modo, resterà anonimo ancora per poco. La Polizia Locale è stata già attivata per individuare questo soggetto privo di ogni senso civico che da più tempo sta imbrattando mura cittadine. Una volta individuato sarà denunciato all’autorità competente”. È quanto scrive il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, in merito ad alcune scritte che campeggiano ormai in diverse zone della città.