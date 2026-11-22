Cinque ammonimenti per episodi di violenza domestica e atti persecutori, una misura di sorveglianza speciale, un Daspo e quattro provvedimenti di libertà controllata. È il bilancio delle attività di prevenzione condotte dalla Polizia di Stato nella provincia di Crotone, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per contrastare i comportamenti violenti e monitorare i soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela delle vittime di violenza di genere. La Divisione Anticrimine ha infatti curato l’istruttoria che ha portato all’adozione di cinque ammonimenti del Questore, tre dei quali relativi a gravi episodi di maltrattamenti in ambito familiare, già oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il primo riguarda un uomo di 44 anni di Crotone, attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottoposto per anni la moglie a violenze fisiche e psicologiche, minacce di morte e offese, spesso legate a richieste di denaro e aggravate dall’abuso di alcol.

Un secondo ammonimento è stato notificato a un cittadino rumeno di 29 anni, attualmente detenuto in carcere e condannato in via definitiva a tre anni e due mesi di reclusione per i ripetuti maltrattamenti nei confronti della convivente. Le aggressioni sarebbero avvenute anche mediante l’utilizzo di una bottiglia di vetro e, in diverse occasioni, in stato di alterazione dovuto all’alcol.

Il terzo provvedimento ha interessato un 56enne residente a Crotone, anch’egli detenuto in esecuzione di una condanna definitiva a tre anni e otto mesi di reclusione. L’uomo è stato condannato per maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia, sottoposte per anni a minacce e vessazioni. Secondo quanto riferito dalla Questura, avrebbe inoltre sottratto denaro alla moglie e le avrebbe impedito di lavorare, arrivando a minacciarla con espliciti riferimenti alla vicenda di Giulia Cecchettin.

Gli altri due ammonimenti sono stati adottati in seguito alla richiesta presentata da una ventenne residente in un comune della provincia, che aveva segnalato comportamenti persecutori da parte di due uomini di 28 e 39 anni.

Il più giovane, dopo aver manifestato interesse nei confronti della ragazza, avrebbe iniziato a contattarla ripetutamente con telefonate e messaggi, seguendola anche nei luoghi abitualmente frequentati, talvolta insieme al 39enne.

La situazione sarebbe degenerata durante una festa di compleanno, alla quale i due si sarebbero presentati senza essere invitati. Secondo la ricostruzione della Polizia, avrebbero minacciato e aggredito fisicamente la giovane, cercando successivamente uno scontro anche con il padre e il fratello. A interrompere l’episodio sarebbe stato l’intervento dei Carabinieri.

La Questura ricorda che l’ammonimento rappresenta uno strumento di prevenzione che, nei casi previsti dalla legge, può essere richiesto direttamente dalla persona offesa anche prima della presentazione di una denuncia-querela. La reiterazione delle condotte può comportare conseguenze penali più severe e l’adozione di ulteriori misure di prevenzione.

L’attività della Polizia ha riguardato anche altri provvedimenti. A Strongoli è stata eseguita una misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, della durata di un anno e sei mesi, nei confronti di un uomo di 55 anni ritenuto socialmente pericoloso.

Il destinatario, già gravato da numerosi precedenti per reati tra cui rapina, detenzione di armi, lesioni personali, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale ed estorsione aggravata, era stato recentemente denunciato anche per porto di oggetti atti a offendere. La misura prevede specifiche prescrizioni, tra cui il divieto di allontanarsi dal comune di residenza senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Emesso inoltre un Daspo della durata di un anno nei confronti di un 40enne di Cotronei, ritenuto responsabile di minacce e oltraggio ai Carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico durante la partita Cotronei-Soriano, disputata il 28 ottobre scorso e valida per la Coppa Italia di Promozione. Il provvedimento gli impedirà di accedere alle manifestazioni sportive in Italia e all’estero.

Infine, quattro persone sono state sottoposte alla misura della libertà controllata, disposta dall’autorità giudiziaria, con l’obbligo di rispettare specifiche prescrizioni.

I provvedimenti rientrano nel piano di prevenzione e sicurezza predisposto dal questore di Crotone, Renato Panvino, finalizzato al contrasto della violenza, alla tutela delle persone vulnerabili e al controllo dei soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.