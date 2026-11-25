Prevenzione, ascolto e informazione per contrastare la violenza di genere e favorire l’emersione delle situazioni di rischio. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi, 25 novembre, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno attraverso la campagna nazionale “…questo NON è AMORE”.

Per l’occasione, in via Vittorio Veneto, di fronte al Palazzo comunale di Crotone, è prevista la presenza del camper della Polizia di Stato, presidio itinerante attraverso il quale avvicinare le istituzioni alla cittadinanza e offrire un punto di riferimento alle persone che vivono situazioni di violenza.

L’iniziativa coinvolge personale specializzato della Divisione Anticrimine e degli uffici impegnati nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica e di genere, con attività di informazione, distribuzione di materiale divulgativo e indicazioni sugli strumenti di tutela a disposizione delle vittime.

L’obiettivo è favorire il riconoscimento dei segnali di comportamenti violenti, persecutori o intimidatori, incoraggiando sia le persone che li subiscono sia coloro che sono a conoscenza di simili situazioni a rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine.

Particolare attenzione viene riservata alle misure di prevenzione previste dall’ordinamento, tra cui l’ammonimento del questore, strumento attraverso il quale intervenire per contrastare condotte riconducibili alla violenza domestica e agli atti persecutori.

Sul fronte dell’attività preventiva, la Questura di Crotone ha reso noti i dati relativi all’ultimo anno. Il questore Renato Panvino ha emesso complessivamente 28 ammonimenti, di cui 16 per violenza domestica e 12 per atti persecutori.

Nello stesso periodo sono state inoltre avanzate tre proposte di applicazione della misura di sorveglianza speciale per violenza domestica ed è stato emesso un decreto di sorveglianza speciale per maltrattamenti in famiglia.

I provvedimenti si inseriscono in una strategia di contrasto alla violenza di genere che affianca all’attività investigativa e repressiva quella preventiva, con l’obiettivo di intercettare tempestivamente le situazioni di pericolo e impedire che le condotte violente possano degenerare.

In questa prospettiva, la Polizia di Stato sottolinea anche l’importanza della collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio, attraverso protocolli e iniziative condivise finalizzati alla costruzione di una rete multidisciplinare di protezione e sostegno, rivolta alle vittime e ai figli che assistono a episodi di violenza.

Attraverso la campagna “…questo NON è AMORE”, la Polizia di Stato intende ribadire che la violenza non può essere considerata una questione privata e che rivolgersi alle istituzioni rappresenta un primo passo per interrompere situazioni di abuso e intraprendere un percorso di tutela.