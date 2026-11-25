Sessantotto arresti e 325 denunce per reati riconducibili alla violenza di genere. È il bilancio dell’attività dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Crotone relativo agli ultimi due anni, diffuso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Per la ricorrenza del 25 novembre, il Comando Provinciale ha promosso una serie di iniziative sul territorio finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza, favorire il riconoscimento delle situazioni di abuso e informare le vittime sugli strumenti di tutela a loro disposizione.

Ufficiali e sottufficiali dell’Arma hanno partecipato a incontri con i cittadini, richiamando l’attenzione sulla necessità di non sottovalutare comportamenti violenti o persecutori che, se non tempestivamente riconosciuti e denunciati, possono degenerare in situazioni sempre più gravi.

Il quadro delineato dai Carabinieri evidenzia la persistenza di un fenomeno che continua a destare preoccupazione, nonostante la crescente disponibilità delle donne a denunciare le violenze subite.

Nel periodo di riferimento 2025-2026, nella provincia di Crotone sono state arrestate 68 persone, così suddivise:

– 43 per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia;

– 21 per atti persecutori (stalking);

– 4 per violenza sessuale.

Sono complessivamente 325 le denunce riportate nel bilancio dell’Arma. Tra queste figurano anche due persone denunciate per diffusione illecita di video sessualmente espliciti.

A livello nazionale, secondo i dati riportati nella nota del Comando Provinciale, dall’inizio dell’anno sono stati registrati 61 femminicidi e 109 tentati femminicidi. Molti degli episodi sono maturati nell’ambito di relazioni coniugali o affettive assimilabili.

Nelle serate del 24 e 25 novembre, l’Arma dei Carabinieri ha disposto l’illuminazione di arancione della caserma sede del Comando Provinciale di Crotone, come gesto simbolico di solidarietà e vicinanza alle vittime. L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sulle molteplici forme attraverso cui può manifestarsi la violenza di genere: non soltanto quella fisica e sessuale, ma anche quella psicologica, verbale, economica e assistita. L’obiettivo è ribadire l’importanza di garantire alle persone che decidono di rivolgersi alle forze dell’ordine, oltre alla tutela prevista dalla legge, condizioni di ascolto, comprensione e accoglienza.

Nell’ambito delle misure previste dalla legge 69/2019, conosciuta come “Codice Rosso”, l’Arma ha sviluppato specifici percorsi di formazione del personale impegnato nella gestione dei casi di violenza di genere. Un ruolo centrale è svolto dalla Sezione Atti Persecutori del Reparto Analisi Criminale, inquadrata nel Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche e inserita nella Rete Nazionale di Monitoraggio sulla Violenza di Genere. La struttura è in grado di fornire supporto operativo, sia sul posto sia da remoto, ai militari impegnati nella gestione delle situazioni di particolare gravità, fin dalle prime fasi della raccolta delle denunce.

A questo si aggiunge il progetto “Una stanza tutta per sé”, realizzato in collaborazione con Soroptimist International, che prevede l’allestimento presso i comandi territoriali dell’Arma di ambienti riservati e protetti, destinati all’ascolto delle vittime.

Il protocollo d’intesa con l’associazione, rinnovato per il quinquennio 2025-2030, prevede anche il potenziamento delle dotazioni tecnologiche attraverso kit portatili, composti da notebook e microtelecamera integrata, per consentire la registrazione audio-video delle denunce e delle dichiarazioni anche in assenza di una stanza dedicata.

Tra gli aspetti evidenziati dai Carabinieri vi sono le difficoltà psicologiche ed emotive che possono ostacolare la decisione di denunciare. Il timore di ritorsioni, i condizionamenti familiari, il senso di colpa e la preoccupazione per le conseguenze sui propri figli possono rendere particolarmente complesso il percorso di uscita da una situazione di violenza.

La creazione di ambienti protetti e la presenza di personale adeguatamente formato rispondono proprio alla necessità di ridurre questi ostacoli, favorendo un rapporto di fiducia con le istituzioni.

Prevenzione, formazione, ascolto e attività investigativa rappresentano dunque i principali ambiti di intervento attraverso cui l’Arma dei Carabinieri intende contrastare il fenomeno e rafforzare la tutela delle vittime.