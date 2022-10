Vigili del fuoco: una sessione di retraining presso il comando di Crotone

Si è svolta presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Crotone una sessione di retraining NBCR di II livello rivolto agli operatori provinciali del settore.

Due le giornate in programma che hanno visto 13 unità della sede centrale e dei distaccamenti impegnati nella prima giornata in un refresh teorico e pratico sul corretto utilizzo della strumentazione per rilevamenti di tipo Nucleare/Radiologico, Chimico e Biologico in dotazione al comando e nella seconda giornata in una esercitazione pratica su due diversi scenari di intervento di tipo chimico.

Ad affiancare le 13 unità in queste giornate di attività, due Formatori Nazionali NBCR dei vigili del fuoco provenienti dalla Direzione Regionale Calabria e dal comando di Catanzaro dove ha sede il Nucleo Regionale.

Le due giornate concluse con un debriefing sulle attività svolte a cui ha preso parte il Comandante reggente Ing. Giuseppe Bennardo mentre la funzionaria direttiva Ing. Maria Paluccio ha assistito alle operazioni svolte nella mattinata.