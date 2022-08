Vigili del fuoco: promozione a Primo dirigente per Francesco Pascuzzi GALLERY

Oggi a Roma presso l’Istituto Superiore Antincendi è iniziato il XXXIV Corso Dirigenti che vede come discente il Vice Comandante del Comando Vigili del fuoco di Crotone l’Ing. Francesco Pascuzzi.

Nei giorni scorsi si è svolto il saluto da parte dell’Ing. nell’aula magna del comando di Crotone dove in presenza del Comandante Reggente Ing. Giuseppe Bennardo ed un gran numero di colleghi vigili in servizio funzionari ed in e personale in quiescenza, hanno voluto salutare con commoventi testimonianze d’effetto, raccontando aneddoti di esperienze vissute e di interventi effettuati nei tanti anni trascorsi insieme.

Un grande augurio da parte di tutto il personale operativo ed amministrativo rivolto al nuovo Primo Dirigente per questa nuova esperienza, con la speranza di un ritorno a Crotone nel più breve tempo per continuare il buon lavoro effettuato in questi anni in tutto il territorio di competenza.