La vertenza Konecta torna al centro del dibattito dopo il tavolo ministeriale del 17 novembre. A sollevare nuovi interrogativi sul futuro del progetto di digitalizzazione delle cartelle sanitarie sono Gaetano Menzano, ex lavoratore a progetto Konecta, Claudia Horvat, rappresentante dei lavoratori, e Fabio Tomaino, segretario confederale regionale della CONF.I.A.L. Calabria, che attraverso una nota congiunta chiedono risposte concrete sulle prospettive occupazionali e sugli impegni assunti nei mesi scorsi.

Al centro delle contestazioni c’è la mancanza, secondo i firmatari, di risultati verificabili rispetto all’accordo sottoscritto il 9 aprile. A oltre sette mesi di distanza, sostengono, il confronto continuerebbe a concentrarsi sugli ammortizzatori sociali, senza fornire indicazioni sufficientemente precise su un piano industriale, nuove commesse e possibilità di rilancio dell’attività.

«Se la cassa integrazione deve essere un ponte verso soluzioni occupazionali stabili, a cosa sono serviti gli oltre sette mesi trascorsi dall’accordo del 9 aprile?», si chiedono i rappresentanti, sollecitando chiarimenti sui risultati raggiunti e sull’attuazione del piano di risanamento.

Un altro punto riguarda la durata del progetto di digitalizzazione. Nel comunicato viene evidenziata una presunta discrepanza tra l’orizzonte temporale originario, che secondo i firmatari prevedeva una durata minima di tre anni fino a dicembre 2027, e il riferimento al mantenimento dei lavoratori in forza fino a febbraio 2027, emerso nell’attuale fase della vertenza.

I tre chiedono quindi di conoscere le ragioni dell’eventuale modifica delle prospettive iniziali e quali verifiche siano state effettuate sul rispetto degli impegni assunti.

Particolare preoccupazione viene espressa per la situazione dei 74 lavoratori che, secondo quanto riportato nella nota, sono già rimasti senza occupazione. Per queste persone, denunciano i firmatari, non sarebbe stato ancora individuato un percorso specifico di reinserimento lavorativo, né sarebbero emerse soluzioni dall’ultimo confronto ministeriale.

Le critiche riguardano anche la composizione dei tavoli di monitoraggio. Menzano, Horvat e Tomaino ritengono necessario ampliare il confronto alle rappresentanze istituzionali e sindacali del territorio, richiamando anche una deliberazione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Crotone.

Secondo i firmatari, il coinvolgimento delle realtà locali sarebbe fondamentale per affrontare una vertenza che interessa direttamente il futuro occupazionale di numerose famiglie calabresi.

La nota prende inoltre le distanze da una lettura della situazione Konecta ricondotta esclusivamente alla crisi generale delle telecomunicazioni. A suscitare perplessità sono, in particolare, alcune dichiarazioni attribuite al segretario generale regionale della categoria UIL.

Per i tre rappresentanti, infatti, il progetto di digitalizzazione delle cartelle sanitarie era nato proprio con l’obiettivo di offrire una risposta alle difficoltà occupazionali del settore, attraverso la riconversione professionale dei lavoratori e lo sviluppo di nuove attività.

Ricondurre l’intera vertenza alla crisi delle telecomunicazioni, sostengono, rischierebbe quindi di mettere in secondo piano gli impegni specifici assunti per la realizzazione e la continuità del progetto.

Pur riconoscendo la funzione degli ammortizzatori sociali come strumenti di tutela del reddito, Menzano, Horvat e Tomaino ribadiscono che il loro utilizzo non può sostituire la definizione di prospettive lavorative stabili.

La richiesta rivolta alle istituzioni e ai soggetti coinvolti è quella di individuare un percorso con obiettivi verificabili, risorse definite e tempi certi, superando una gestione della vertenza che, a loro giudizio, rischia di limitarsi a successive proroghe delle misure di sostegno.

«Il tempo delle rassicurazioni deve finire. Quello delle soluzioni deve cominciare», concludono i firmatari, chiedendo che il confronto sul futuro di Konecta produca risposte concrete sia per i lavoratori ancora coinvolti nel progetto sia per quelli che hanno già perso l’occupazione.