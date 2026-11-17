Un finanziamento regionale da 180mila euro per realizzare un nuovo sistema di videosorveglianza nel quartiere Tufolo-Farina di Crotone. Le risorse sono state ottenute dall’Amministrazione comunale per un intervento che prevede l’installazione di 44 telecamere, distribuite in 13 postazioni, con l’obiettivo di rafforzare il monitoraggio delle aree pubbliche e dei principali accessi alla zona.

Ad annunciare il finanziamento è il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Sandro Cretella, che ha illustrato le caratteristiche del progetto, inserito nel programma di ampliamento e completamento della rete di videosorveglianza cittadina.

L’impianto sarà composto da 38 telecamere ad alta risoluzione, da 8 megapixel, destinate al controllo delle aree pubbliche. I dispositivi saranno dotati di sistemi di messa a fuoco automatica, visione notturna a infrarossi e tecnologie di intelligenza artificiale per l’analisi delle immagini e il riconoscimento delle categorie di soggetti e mezzi inquadrati.

Alle telecamere di contesto si aggiungeranno sei dispositivi ANPR, progettati per la lettura automatica delle targhe. Saranno collocati nei tre principali punti di accesso al quartiere e consentiranno di monitorare i veicoli in ingresso e in uscita, acquisendo informazioni relative alle targhe e alle caratteristiche dei mezzi, tra cui marca, modello e colore.

Per l’installazione delle apparecchiature saranno utilizzati i pali già presenti della pubblica illuminazione, evitando così, per quanto previsto dal progetto, la necessità di realizzare nuovi sostegni.

Un altro elemento dell’intervento riguarda il sistema di trasmissione delle immagini. La rete sarà organizzata attraverso collegamenti radio suddivisi in tre rami, destinati a convergere su un nodo centrale situato sul Monte Viscovatello.

Da questo punto i flussi video saranno trasmessi alla sala di controllo della Polizia Municipale, dove verrà predisposta una postazione centralizzata per la gestione dell’impianto.

«Con questo finanziamento, che segue alla proposta progettuale presentata, il Comune compie un ulteriore passo nel percorso di completamento della rete di videosorveglianza cittadina, investendo su tecnologie avanzate e su un sistema integrato che consentirà di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo del territorio», dichiara il vicesindaco Sandro Cretella.

Il progetto punta dunque a estendere la copertura della videosorveglianza comunale nel quartiere Tufolo-Farina, attraverso un’infrastruttura che combina telecamere ad alta definizione, sistemi di lettura delle targhe e collegamenti diretti con la centrale operativa della Polizia Municipale.

Con l’ottenimento del finanziamento regionale, il Comune dispone delle risorse destinate alla realizzazione dell’intervento. Non sono stati ancora comunicati i tempi previsti per l’avvio dei lavori e l’entrata in funzione del nuovo sistema.