Il comandante provinciale dei Carabinieri di Crotone, colonnello Dario Pini, ha visitato Casa Ability, il presidio di comunità dedicato ad anziani, giovani e famiglie inaugurato nelle scorse settimane su iniziativa della FNP CISL Magna Grecia e della CISL Magna Grecia, insieme all’Anteas e con il coinvolgimento di professionisti e associazioni del territorio.

La visita si è svolta nella mattinata di mercoledì 18 novembre. Ad accogliere il comandante sono stati il segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri, il segretario generale della FNP CISL Magna Grecia, Pino De Tursi, il componente della segreteria Salvatore Federico e gli operatori impegnati nelle attività della struttura.

Il colonnello Pini, impossibilitato a partecipare all’inaugurazione per precedenti impegni istituzionali, ha avuto modo di conoscere da vicino le finalità e i servizi di Casa Ability, nata per offrire ascolto, tutela e orientamento alle persone che si trovano in condizioni di vulnerabilità.

Il progetto si basa sulla collaborazione tra organizzazioni sociali, istituzioni e professionisti, con l’obiettivo di individuare situazioni di disagio e facilitare l’accesso ai servizi e alle forme di assistenza disponibili sul territorio.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata in particolare la possibilità di sviluppare iniziative congiunte tra Casa Ability e l’Arma dei Carabinieri, dedicate alla prevenzione delle truffe e alla sensibilizzazione sui rischi che interessano soprattutto la popolazione anziana.

Il comandante ha espresso apprezzamento per il progetto e manifestato disponibilità a valutare percorsi di collaborazione, attraverso attività informative rivolte ai cittadini. Un’attenzione specifica è stata riservata alla necessità di affiancare alle attività di contrasto dei reati strumenti di prevenzione, informazione e ascolto.

Tra gli argomenti affrontati anche le difficoltà delle comunità che vivono nelle aree interne della provincia di Crotone, dove l’isolamento e la minore accessibilità ai servizi possono rendere più complessa l’individuazione delle situazioni di fragilità.

Il confronto ha evidenziato l’importanza di rafforzare i collegamenti tra forze dell’ordine, istituzioni e organizzazioni sociali, per favorire una maggiore diffusione delle informazioni e una risposta coordinata ai bisogni dei cittadini.

A commentare l’incontro è stato il segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri, che ha ringraziato il comandante Pini per la visita e per l’attenzione riservata all’iniziativa.

«Il lavoro prezioso che quotidianamente svolgono l’Arma dei Carabinieri e tutte le forze di polizia può trovare un ulteriore sostegno in una rete territoriale capace di promuovere consapevolezza, informazione e ascolto», ha dichiarato Gualtieri.

Il rappresentante sindacale ha quindi ribadito l’intenzione della CISL di promuovere forme di collaborazione con le forze dell’ordine e con la Procura, a partire dalla prevenzione delle truffe e dalla tutela delle persone più vulnerabili.

«Vogliamo inoltre mantenere un’attenzione particolare verso le comunità delle aree interne, dove il rischio di isolamento è maggiore e dove è ancora più importante rafforzare la presenza delle istituzioni e delle organizzazioni sociali», ha aggiunto.

Per Gualtieri, Casa Ability nasce proprio con l’obiettivo di riunire competenze e responsabilità differenti per fornire risposte ai cittadini. La disponibilità manifestata dal comandante provinciale dei Carabinieri rappresenta, secondo il segretario, un elemento positivo per il percorso avviato.

L’incontro si è concluso con la volontà di approfondire possibili iniziative comuni, in particolare sul fronte della prevenzione delle truffe agli anziani e della diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza.