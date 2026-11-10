Truffe a domicilio, le raccomandazioni della Polizia di Stato ai cittadini di Crotone

Non aprire la porta agli sconosciuti, diffidare da richieste di denaro e verificare sempre l’identità di chi si presenta come appartenente alle Forze dell’Ordine. Sono alcune delle principali raccomandazioni rivolte dalla Polizia di Stato ai cittadini di Crotone per prevenire le truffe a domicilio, un fenomeno che può colpire persone di ogni età.

Attraverso una nota informativa, la Polizia richiama l’attenzione sulle tecniche utilizzate dai truffatori, che spesso ricorrono a pretesti credibili e situazioni di apparente urgenza per ottenere la fiducia delle vittime e introdursi nelle abitazioni.

Tra gli espedienti più frequenti figurano i falsi appartenenti alle Forze dell’Ordine, i sedicenti incaricati di enti pubblici e le persone che raccontano di incidenti o problemi giudiziari riguardanti familiari, chiedendo la consegna immediata di denaro o oggetti preziosi.

La Polizia ricorda che le Forze dell’Ordine non richiedono mai ai cittadini di consegnare contanti, gioielli o altri beni di valore per presunte verifiche o necessità di servizio.

Particolare attenzione deve essere prestata a chi cerca di creare uno stato di agitazione attraverso minacce, richieste insistenti o racconti allarmanti. In queste circostanze, la raccomandazione è di non lasciarsi condizionare e di non consentire l’accesso all’abitazione.

Anche quando una persona dichiara di appartenere alle Forze dell’Ordine, è importante verificarne l’identità attraverso i documenti e i segni distintivi previsti. In caso di dubbi, è opportuno mantenere la porta chiusa e contattare direttamente il Numero Unico di Emergenza 112, evitando di utilizzare recapiti forniti dagli stessi sconosciuti.

Un richiamo specifico riguarda le persone anziane, che possono essere particolarmente esposte a queste forme di raggiro. La Polizia invita familiari e conoscenti a sensibilizzarle sui rischi e a incoraggiarle a chiedere aiuto davanti a situazioni sospette.

Fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, attraverso la tempestiva segnalazione di comportamenti o presenze sospette che potrebbero essere collegati a tentativi di truffa.

La Polizia di Stato ribadisce infine che la prevenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per contrastare questi episodi: non consegnare denaro o preziosi a sconosciuti, non cedere alle pressioni e rivolgersi alle autorità quando qualcosa appare poco chiaro.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale ufficiale del Commissariato di PS Online, all’indirizzo www.commissariatodips.it.