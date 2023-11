Tre arresti e sequestri a Roccaberbarda da parte dei carabinieri

Nelle prime ore della mattinata odierna, a Roccabernarda, i Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro (KR) e il personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Catanzaro hanno eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal G.I.P. del

Tribunale di Catanzaro su richiesta di questo Ufficio nei confronti di 3 persone, tra i quali il

reggente del sodalizio ‘ndranghetistico, attivo a Roccabernarda e nei Comuni limitrofi, condannato

in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e attualmente ristretto al regime detentivo

speciale, previsto dall’art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario

Per i tre soggetti il giudice ha ritenuto la ricorrenza della gravità indiziaria dei delitti, a vario titolo

contestati, di “estorsione” e “danneggiamento” e “turbata libertà nella scelta del contraente”

,

aggravati dal cosiddetto “metodo mafioso”

.

Nel medesimo contesto, è stata eseguita la Misura Patrimoniale del Sequestro Preventivo di

157.037,57 euro, ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2 del Codice di Procedura Penale, nei confronti

di uno degli indagati, titolare di una ditta di lavori elettrici del luogo, al quale sono stati sequestrati i

conti correnti, intestati alla sua azienda, e il denaro, trovato nella sua disponibilità, fino al

raggiungimento della citata cifra.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e costituenti il naturale

prosieguo di quelle, effettuate nell’ambito dell’operazione di polizia, denominata “TRIGARIUM”

,

esitata nel luglio del 2018:

a. sono state condotte dal novembre del 2018 all’agosto del 2020, mediante delle attività di

captazione tecnica, dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento, numerose acquisizioni

documentali e l’analisi delle dichiarazioni, rese sia dalle persone offese che da 2 (due)

collaboratori di giustizia;

b. hanno permesso di documentare:

‒ affidamenti da parte del suddetto Comune, dal 2009 al 2017, di 101 (centouno) appalti

per la realizzazione dei lavori elettrici (a un valore complessivamente calcolato in

172.235,00 Euro) a una ditta del luogo, riconducibile a un soggetto appartenente al suddetto

sodalizio, il quale aveva sostanzialmente ottenuto il monopolio dei citati interventi

manutentivi;

‒ danneggiamenti aggravati nei confronti di alcuni privati cittadini, che avevano scelto delle

altre società per l’esecuzione di alcuni lavori elettrici, come un docente di Santa Severina, il

quale, a causa del diniego del pagamento del “pizzo” al capo Cosca per la costruzione di un

oleificio, nel settembre del 2019, è stato vittima del taglio a scopo intimidatorio di 103 piante

di ulivo;

‒ l’incendio doloso, verificatosi nell’aprile del 2015, di un furgone, intestato a una ditta

individuale di Roccabernarda, operante nel settore dei lavori elettrici, e finalizzato a indurre il

suo titolare a non partecipare alle gare per l’acquisizione di “commesse pubbliche” o ad

accettare dei lavori dai privati;

Gli elementi raccolti si sono basati su intercettazioni telefoniche e ambientali, sulle denunce delle

persone offese, oltre che su riscontri connessi allo sviluppo di attività di osservazione e

pedinamento.

La polizia giudiziaria, all’atto della esecuzione della misura, ha effettuato perquisizioni personali e

domiciliari.

Deve evidenziarsi che il procedimento è in fase di indagini e che la ricostruzione sin qui effettuata è

limitata al profilo cautelare, onde i soggetti potranno introdurre elementi a discarico nel

contraddittorio delle parti.