Tragico incidente a Cirò Marina, muore un centauro di 26 anni

Intorno alle 00.50 del 20 luglio 2024, a Cirò Marina, i Carabinieri sono intervenuti su un sinistro stradale mortale a seguito del quale è deceduto C. A. P., classe 98, di Cirò Marina. Da una prima ricostruzione effettuata dagli operanti, l’impatto – di tipo frontale laterale – sarebbe avvenuto tra un’utilitaria condotta da M. W., ragazza diciannovenne, e la moto Yamaha condotta dal ragazzo, dopo che l’autovettura, percorrendo via Libertà in direzione via Roma, stava per svoltare a sinistra in direzione via Kennedy, impattando, in quel momento, la moto che percorreva via Libertà nel senso di marcia opposto. Sono tuttora in corso – con la direzione della Procura della Repubblica di Crotone – accertamenti finalizzati all’esatta ricostruzione dell’accaduto e sui mezzi, quasi completamente distrutti, e sottoposti a sequestro dai Carabinieri. La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’effettuazione dell’esame autoptico. La conducente dell’utilitaria è stata deferita alla Procura della Repubblica di Crotone per il delitto di omicidio stradale, anche al fine di effettuare, con le garanzie previste dal codice di procedura penale, tutti gli accertamenti del caso.