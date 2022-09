Tragedia sul porto: lutto cittadino nel giorno dei funerali

Siamo tutti colpiti da una tragedia che ci ha sconvolto.

Una intera comunità si stringe al dolore delle famiglie delle vittime e siamo vicini a chi in questo momento sta lottando per la vita.

Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, 118 sono intervenutiprontamente.

Li ringrazio per la grande professionalità.

Interpretando il sentimento di tutti i crotonesi per il giorno dei funerali indiremo il lutto cittadino per partecipare il dolore e la vicinanza della comunità crotonese alle famiglie.