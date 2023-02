Tragedia di Steccato: la barca si sarebbe ribaltata vicino la riva dopo un viaggio di 4 giorni dalla Turchia

Intanto arrivano anche le prime ricostruzioni sulla dinamica che ha portato alla tragedia di questa mattina. Il barcone, con a bordo circa 150 migranti partiti 4 giorni fa da Smirne (Turchia), sarebbe stato vicino alla riva quando è stato avvistato da alcuni pescatori del luogo. Le onde alte, però, avrebbero fatto ribaltare l’imbarcazione che poco dopo sarebbe andata in frantumi. Intanto continuano le operazioni di soccorso in mare, si cercano vittime anche nelle adiacenze di Praialonga, visto che il vento spinge il mare proprio in quella direzione.