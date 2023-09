Traffico a Farina: il 28 una manifestazione davanti il palazzo comunale

“La grave criticità di traffico, che giornalmente si verifica sulla via Nazioni Unite, ha fatto sì che il Comitato di Quartiere organizzasse una pubblica e pacifica manifestazione.

La su citata manifestazione avrà luogo giorno 28 settembre alle ore 9:30 davanti al palazzo comunale in piazza della Resistenza dove ci raduneremo in modo pacifico e chiederemo di incontrare il Sindaco, l’Assessore ai LL PP, l’Assessore al Bilancio ed i Dirigenti del settore lavori pubblici e finanziario”. E’ quanto scrive il comitato Tufolo-Farina in una nota, nella quale aggiunge: ”

Di seguito la piattaforma di richieste in cinque punti che sottoporremo all’amministrazione comunale ed ai Dirigenti:

1) Immediata apertura del parcheggio pubblico in via Paolo VI a servizio degli ambulatori ASP

2) Divieto assoluto di raccolta RSU sulla via Nazioni Unite e Gioacchino da Fiore dalle 7;00 alle 8:30 di

tutti i giorni escluso sabato, domenica e periodo estivo;

3) Una pattuglia dei vigili urbani che dalle 7:00 su via Nazioni Unite sanzioni chi parcheggia in modo

selvaggio rallentando il regolare decongestionamento della via Nazioni Unite

4) Completamento Tufolo Mare attraverso l’attivazione di un mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti o

richiedere il finanziamento dei lavori direttamente alla Regione Calabria;

5) Avvio lavori della strada parallela 1)2)3) lotto in modo contestuale e non in modo graduale per

come è intenzione dell’amministrazione comunale.

“La città di Tufolo Farina , perché di questo si tratta, (20.000 abitanti) ha bisogno di essere ascoltata, e non più bistrattata da una classe politica e dirigenziale distratta ed impassibile.

Vivere in queste condizioni è diventato umanamente impossibile, ed i primi a subire le gravi conseguenze sono proprio i nostri ragazzi, che con l’inizio del nuovo anno scolastico, hanno iniziato il loro calvario.

Chiederemo impegni solenni per la risoluzione di questa problematica, in modo deciso e concreto, e, soprattutto, chiederemo che gli impegni assunti vengano mantenuti e non restino carta morta”.