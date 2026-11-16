Un investimento da 240mila euro per migliorare la viabilità di Torre Melissa e garantire un collegamento più sicuro tra la zona PIP e il cimitero comunale. Il Consiglio comunale di Melissa ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2026-2028, autorizzando il ricorso a un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per finanziare il primo lotto dell’intervento.

Il progetto nasce dalle difficoltà legate alla chiusura del ponte di Marinetto, avvenuta nel gennaio 2025 a causa di gravi criticità strutturali. Da allora, per consentire l’accesso al cimitero, è stato utilizzato un percorso alternativo sterrato, che presenta problemi di percorribilità soprattutto durante le giornate di maltempo.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luca Mauro, ha deciso di intervenire con un progetto articolato in due lotti, con l’obiettivo non soltanto di superare l’attuale situazione di disagio, ma anche di realizzare nuovi collegamenti tra le diverse zone dell’abitato.

**Il primo lotto prevede la sistemazione e l’asfaltatura della strada sterrata che collega la zona PIP al cimitero comunale.** Il progetto di fattibilità tecnico-economica, già approvato dalla Giunta, comprende inoltre interventi per la regimazione delle acque piovane, l’installazione della pubblica illuminazione, la posa di barriere di sicurezza e la realizzazione di nuove alberature.

Per il secondo lotto, invece, è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione. L’intervento prevede la costruzione di un nuovo attraversamento del torrente San Giacomo, più a valle rispetto al ponte chiuso, per collegare direttamente via 29 Ottobre alla zona PIP e, attraverso il primo tratto, al cimitero comunale.

Per questa seconda fase, il Comune è ancora alla ricerca delle risorse necessarie, attraverso possibili finanziamenti regionali e nazionali.

Il completamento dell’opera consentirebbe di creare un percorso alternativo alla Strada Statale 106, attualmente utilizzata anche per gli spostamenti tra alcune zone di Torre Melissa. L’obiettivo dell’Amministrazione è ridurre la dipendenza dalla statale e migliorare la sicurezza della circolazione interna, con la possibilità di estendere in futuro il sistema di collegamenti anche al quartiere Valle di Casa.

La decisione di ricorrere a un mutuo è arrivata dopo un confronto con la Regione Calabria sulla possibilità di utilizzare le economie di un finanziamento già destinato agli interventi sul torrente San Giacomo. La Regione ha autorizzato l’impiego delle somme per la demolizione del vecchio ponte e per le opere di sistemazione idraulica, escludendone però l’utilizzo per la ricostruzione dell’infrastruttura stradale.

Da qui la necessità di individuare una copertura finanziaria alternativa per il primo lotto. La variazione di bilancio è stata approvata durante la seduta straordinaria del Consiglio comunale, alla quale non hanno preso parte, al momento della votazione, i consiglieri di minoranza, che avevano precedentemente abbandonato l’aula.

Il sindaco Luca Mauro ha sottolineato come l’intervento rappresenti una scelta di programmazione destinata ad avere effetti sulla mobilità cittadina anche negli anni a venire.

«Non si tratta soltanto di garantire oggi un accesso dignitoso al cimitero, ma di immaginare come si muoveranno domani i nostri figli, in un paese nel quale i quartieri siano maggiormente connessi e la mobilità non debba dipendere necessariamente dalla Statale 106», ha evidenziato il primo cittadino.

«È questa la responsabilità della programmazione pubblica: risolvere i problemi del presente costruendo infrastrutture utili anche alle generazioni che verranno», ha concluso Mauro.